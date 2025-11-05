10月強積金人均賺830元 GUM：年初至今人均賺逾4萬

強積金顧問GUM公布，10月強積金綜合指數上升0.3%，升至284.9點，10月強積金人均賺830元，年初至今人均賺44,197元。各資產類別指數中，以混合資產基金指數表現較好，升0.8%，股票基金指數跌0.1%。
「懶人基金」回報最好
GUM表示，混合資產基金指數是以股債混合，比例較平衡、投資地區較分散的基金表現較好，當中被稱「懶人基金」的預設投資策略核心累積基金，以及65歲後基金回報最好，分別錄得1.5%和1%升幅。GUM補充，股票比重較高的混合資產資金，即為80%至100%股票，仍以22.6%的年內升幅居首。
股票基金中表現最佳是「其他股票基金」
GUM指，股票基金10月整體回報微跌0.1%，當中表現最佳是「其他股票基金」，單月升幅4.9%，受惠於部份主題型基金估值修復，但其年初至今回報仍是最落後的股票基金；亞洲股票基金及日本股票基金則緊隨其後，分別升4%及2.5%，主因美國與日韓達成經濟協議，日本因日圓疲弱，以及憧憬央行維持寬鬆政策，令出口企業盈利改善。整體而言，年初至今大中華及中港股票類基金仍維持領先，年內升幅逾30%。
GUM提及，對香港、內地及日本股票基金前景仍偏樂觀，主要因中美貿易談判展現務實態度；市場預期日本央行在新首相高市早苗的政策下，將維持寬鬆貨幣環境，加上其積極的擴張性財政開支方針，相信會為資產價格提供支持。
「環球債券基金」回報持平
在固定收益基金指數方面，GUM指，10月整體回報則微升0.1%，當中「亞洲債券基金」表現最佳，單月升幅達0.5%，年初至今累計升6.6%，主要受惠於美國再度減息，推動非美元計價債券和亞洲高息債券需求。GUM補充，回報最少是「環球債券基金」，10月回報持平，因全球減息步伐驅緩，以及美國減息幅度符合市場預期，相關利好早已反映於價格令其缺乏進一步上升動力。