10月強積金人均賺830元 GUM：年初至今人均賺逾4萬

GUM表示，混合資產基金指數是以股債混合，比例較平衡、投資地區較分散的基金表現較好，當中被稱「懶人基金」的預設投資策略核心累積基金，以及65歲後基金回報最好，分別錄得1.5%和1%升幅。GUM補充，股票比重較高的混合資產資金，即為80%至100%股票，仍以22.6%的年內升幅居首。

股票基金中表現最佳是「其他股票基金」

GUM指，股票基金10月整體回報微跌0.1%，當中表現最佳是「其他股票基金」，單月升幅4.9%，受惠於部份主題型基金估值修復，但其年初至今回報仍是最落後的股票基金；亞洲股票基金及日本股票基金則緊隨其後，分別升4%及2.5%，主因美國與日韓達成經濟協議，日本因日圓疲弱，以及憧憬央行維持寬鬆政策，令出口企業盈利改善。整體而言，年初至今大中華及中港股票類基金仍維持領先，年內升幅逾30%。

GUM提及，對香港、內地及日本股票基金前景仍偏樂觀，主要因中美貿易談判展現務實態度；市場預期日本央行在新首相高市早苗的政策下，將維持寬鬆貨幣環境，加上其積極的擴張性財政開支方針，相信會為資產價格提供支持。