10藍籌申人幣櫃台 包括京東騰訊百度

港交所(388)料在上半年推出「港元——人民幣雙櫃台模式」，上月初起多隻藍籌陸續公布申請人民幣櫃台，累計至今已有11企業申請，當中10隻為藍籌股。

京東集團(9618)昨宣布已向港交所提交有關增設人民幣櫃台的申請，以支持聯交所引入港元——人民幣雙櫃台模式計劃。集團指，公司的A類普通股目前是在聯交所以港元計價並交易，相信港元——人民幣雙櫃台模式將為公司股東及潛在投資者提供更多投資靈活性及股票流動性。聯交所將適時公布港元——人民幣雙櫃台模式的生效日期及刊發雙櫃台證券指定名單。

除京東外，已公布申請增設人民幣櫃台的藍籌還有中國平安保險(2318)、騰訊控股(700)、百度集團(9888)、華潤啤酒(291)、友邦保險(1299)、安踏體育(2020)、港交所、中銀香港(2388)及吉利汽車(175)。另外快手(1024)亦公布加入。