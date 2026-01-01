明日有3隻新股掛牌，今日暗盤全部高收，其中BBSB INTL暗盤收高415%，一手最賺9960元。

明日有3隻新股掛牌，分別為冷凍倉儲服務商紅星冷鏈(1641)、集成電路設計公司兆易創新(3986)，以及馬來西亞土木工程承包商BBSB INTL(8610)，3隻新股今日暗盤全部高收。

綜合三大暗盤場，紅星冷鏈輝立收報16.68元，較招股價升4.42元或36.05%，未計手續費，一手500股帳面賺2,210元。富途收報18.07元，較招股價升5.81元或47.39%，未計手續費，一手500股帳面賺2,905元。耀才收報16.59元，較招股價升4.33元或35.32%，未計手續費，一手500股帳面賺2,165元。

兆易創新輝立收報226.8元，較招股價升64.8元或40%，未計手續費，一手100股帳面賺6,480元。富途收報224.8元，較招股價升62.8元或38.77%，未計手續費，一手100股帳面賺6,280元。耀才收報224.2元，較招股價升62.2元或38.4%，未計手續費，一手100股帳面賺6,220元。