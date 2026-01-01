明日有3隻新股掛牌，分別為冷凍倉儲服務商紅星冷鏈(1641)、集成電路設計公司兆易創新(3986)，以及馬來西亞土木工程承包商BBSB INTL(8610)，3隻新股今日暗盤全部高收。
綜合三大暗盤場，紅星冷鏈輝立收報16.68元，較招股價升4.42元或36.05%，未計手續費，一手500股帳面賺2,210元。富途收報18.07元，較招股價升5.81元或47.39%，未計手續費，一手500股帳面賺2,905元。耀才收報16.59元，較招股價升4.33元或35.32%，未計手續費，一手500股帳面賺2,165元。
兆易創新輝立收報226.8元，較招股價升64.8元或40%，未計手續費，一手100股帳面賺6,480元。富途收報224.8元，較招股價升62.8元或38.77%，未計手續費，一手100股帳面賺6,280元。耀才收報224.2元，較招股價升62.2元或38.4%，未計手續費，一手100股帳面賺6,220元。
BBSB INTL輝立收報3.09元，較招股價升2.49元或415%，未計手續費，一手4000股帳面賺9,960元。富途收報2.74元，較招股價升2.14元或356.67%，未計手續費，一手4000股帳面賺8,560元。耀才收報2.81元，較招股價升2.21元或368.33%，未計手續費，一手4000股帳面賺8,840元。