科企排隊來港 小鵬傳分拆匯天

本港新股市場今年吸引不少科技企業排隊來港。市傳小鵬汽車(9868)擬分拆旗下飛行汽車業務「小鵬匯天」獨立在香港上市，並已秘密向港交所遞交申請，及聘用摩根大通及摩根士丹利安排，最快今年來港。另外，「杭州六小龍」之一的強腦科技(BrainCo)據報亦已秘密提交上市申請，瑞銀、中金為安排行，潛在集資規模達數億美元。
據小鵬匯天網站，集團前身匯天於2013年在東莞創立，2018年起有飛行汽車開啟測試，2020年獲小鵬汽車及及小鵬創辦人何小鵬入股後，易名小鵬匯天。集團於2021年獲得5億美元A輪融資，去年再獲得2.5億美元B輪融資，投資者包括IDG及五源資本等。
或今年交付飛行汽車
小鵬匯天目前主打產品「陸地航母」，為分體式飛行汽車，其飛行體可垂直起降，定價不超過200萬元人民幣。「陸地航母」於2023年試驗成功，2024年完成全球公開載人首飛，去年更與阿聯酋Ali&Sons集團簽訂中東首批600部訂單，截至去年11月，累計訂單達7,000部。何小鵬去年曾表示，「陸地航母」正於廣州番禺的飛行汽車專用工廠生產，初期年產能5,000部，目標年產1萬部，將於今年下半年開啟交付。
強腦科技傳秘密遞表
另外，內地首間非入侵式腦機接口技術的獨角獸強腦科技據報已向聯交所秘密提交上市申請。強腦科技創立於2015年，並已成功研製全球首款量產直覺控制智能仿生手，擁有460多項專利。強腦科技據指近期完成20億元人民幣融資，投資者包括IDG、藍思科技(6613)及華住集團 (1179)等。
至於「杭州六小龍」其餘5企包括深度求索、宇樹科技、雲深處科技、遊戲科學、群核科技，當中群核科技已兩度申請港股上市，現仍在審批中。