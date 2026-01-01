科企排隊來港 小鵬傳分拆匯天

本港新股市場今年吸引不少科技企業排隊來港。市傳小鵬汽車(9868)擬分拆旗下飛行汽車業務「小鵬匯天」獨立在香港上市，並已秘密向港交所遞交申請，及聘用摩根大通及摩根士丹利安排，最快今年來港。另外，「杭州六小龍」之一的強腦科技(BrainCo)據報亦已秘密提交上市申請，瑞銀、中金為安排行，潛在集資規模達數億美元。

據小鵬匯天網站，集團前身匯天於2013年在東莞創立，2018年起有飛行汽車開啟測試，2020年獲小鵬汽車及及小鵬創辦人何小鵬入股後，易名小鵬匯天。集團於2021年獲得5億美元A輪融資，去年再獲得2.5億美元B輪融資，投資者包括IDG及五源資本等。