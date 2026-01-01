美國三大指數先跌後回升。恒生指數今日（13日）裂口高開350點，逼近兩萬七，報26,958點。恒指早段高開高走，升幅擴大至最多升535點，高見27,143點，升穿兩萬七關口，其後升勢回順，未能企穩兩萬七，半日升268點，報26,877點。午後升幅逐步收窄，午市回落至26,800點以下，升幅曾收窄至升121點，低見26,729點，最終升239點，收報26,848點，成交增至3151.92億元。國指升65點，報9,285點；科指升6點，報5,869點。

科技股個別發展，騰訊（700）升0.72%，報627.5元；美團（3690）跌0.1%，報104.9元；阿里巴巴（9988）升3.63%，報159.9元；京東（9618）升0.43%，報117.4元；百度（9888）跌1.59%，報142.4元；小米（1810）跌1.96%，報37.98元；快手（1024）跌2.24%，報78.45元。