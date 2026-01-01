1993年創刊的《加拿大明報》33年歷史告終，該報報道，員工周一(12日)收到香港總公司的終止僱用信通知，表示該報將營運至1月31日，多倫多及溫哥華的實體報將於周六(17日)起停刊，有員工對消息一度愕然，惟不感完全意外，因一年多前入職時已得知公司經營困難。《加拿大明報》的管理層表示，停運決定由香港總公司作出。

停運決定由香港總公司作出 《加拿大明報》據報於周一(12日)向多倫多版員工發信通知，最後出版日期為周五(16日)，1月31日終止僱用員工，該報亦將於同日停止運作，發信人為世華媒體執行董事兼行政總裁張裘昌。報道引用安大略省勞工廳文件顯示，未計管理層職員，該報多倫多總部約有62名員工受影響，當中包括38名全職及24名兼職員工。消息稱，溫哥華版員工亦收到通知將被終止僱用。

明報集團於1993年5月在加拿大多倫多開辦加東版，同年10月在溫哥華設立加西版。據地產文件顯示，《加拿大明報》2024年曾將位於卑詩省列治文的加西辦事處物業放盤求售。 當地再無中文日報 加拿大星島傳媒集團於2022年8月28日停止印刷於1978年創刊的加拿大《星島日報》，把資源集中到新媒體平台的發展，令《加拿大明報》成為唯一一份在加國出版的中文日報，如今《加拿大明報》亦退出，當地再無中文日報。