熱門搜尋:
尋秦記 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 農曆新年2026 新店關注組 保暖 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
財經
出版：2026-Jan-13 11:37
更新：2026-Jan-13 11:37

加拿大明報周六起停刊 33年歷史告終 員工接解僱信｜傳媒寒冬

分享：
明報集團於1993年5月在加拿大多倫多開辦加東版，同年10月在溫哥華設立加西版。(加拿大明報官網)

明報集團於1993年5月在加拿大多倫多開辦加東版，同年10月在溫哥華設立加西版。(加拿大明報官網)

adblk4

1993年創刊的《加拿大明報》33年歷史告終，該報報道，員工周一(12日)收到香港總公司的終止僱用信通知，表示該報將營運至1月31日，多倫多及溫哥華的實體報將於周六(17日)起停刊，有員工對消息一度愕然，惟不感完全意外，因一年多前入職時已得知公司經營困難。《加拿大明報》的管理層表示，停運決定由香港總公司作出。

明報集團於1993年5月在加拿大多倫多開辦加東版，同年10月在溫哥華設立加西版。(網上圖片) 明報集團於1993年5月在加拿大多倫多開辦加東版，同年10月在溫哥華設立加西版。(加拿大明報官網) 明報集團於1993年5月在加拿大多倫多開辦加東版，同年10月在溫哥華設立加西版。(網上圖片) 明報集團於1993年5月在加拿大多倫多開辦加東版，同年10月在溫哥華設立加西版。(網上圖片) 明報集團於1993年5月在加拿大多倫多開辦加東版，同年10月在溫哥華設立加西版。(網上圖片) 明報集團於1993年5月在加拿大多倫多開辦加東版，同年10月在溫哥華設立加西版。(網上圖片)

停運決定由香港總公司作出

《加拿大明報》據報於周一(12日)向多倫多版員工發信通知，最後出版日期為周五(16日)，1月31日終止僱用員工，該報亦將於同日停止運作，發信人為世華媒體執行董事兼行政總裁張裘昌。報道引用安大略省勞工廳文件顯示，未計管理層職員，該報多倫多總部約有62名員工受影響，當中包括38名全職及24名兼職員工。消息稱，溫哥華版員工亦收到通知將被終止僱用。

adblk5

明報集團於1993年5月在加拿大多倫多開辦加東版，同年10月在溫哥華設立加西版。據地產文件顯示，《加拿大明報》2024年曾將位於卑詩省列治文的加西辦事處物業放盤求售。

當地再無中文日報

加拿大星島傳媒集團於2022年8月28日停止印刷於1978年創刊的加拿大《星島日報》，把資源集中到新媒體平台的發展，令《加拿大明報》成為唯一一份在加國出版的中文日報，如今《加拿大明報》亦退出，當地再無中文日報。

QS世界大學排名2026—本港大學排名｜（am730製圖） QS世界大學排名2026—本港大學排名｜香港都會大學（am730製圖） QS世界大學排名2026—本港大學排名｜嶺南大學（am730製圖） QS世界大學排名2026—本港大學排名｜香港教育大學（am730製圖） QS世界大學排名2026—本港大學排名｜香港浸會大學（am730製圖） QS世界大學排名2026—本港大學排名｜香港城市大學（am730製圖） QS世界大學排名2026—本港大學排名｜香港理工大學（am730製圖） QS世界大學排名2026—本港大學排名｜香港科技大學（am730製圖） QS世界大學排名2026—本港大學排名｜香港中文大學（am730製圖） QS世界大學排名2026—本港大學排名｜香港大學（am730製圖）

ADVERTISEMENT

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad

明報 加拿大明報 傳媒寒冬 世華媒體
dadblk6 madblk6

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務