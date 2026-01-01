3名美聯儲前主席等人發聲明 譴責司法部刑事調查鮑威爾

3名前聯儲局主席等人聯合發表聲明，譴責司法部對聯儲局主席鮑威爾的刑事調查。(資料圖片/路透社)

3名前聯儲局主席格林斯潘（Alan Greenspan）、伯南克（Ben Bernanke）和耶倫（Janet Yellen），連同另外10名前美國政府經濟政策高官，包括前財長蓋特納（Timothy Geithner）和傑克盧（Jacob Lew）等聯合發表聲明，譴責美國司法部對聯儲局主席鮑威爾的刑事調查。

聲明表示，刑事調查鮑威爾將破壞聯儲局的獨立性，又指這種手段是常見於制度薄弱的新興市場國家，以及會對美國的通脹以及更廣泛的經濟運作造成極其負面的影響。

前聯儲局主席兼前財長的耶倫接受美國傳媒訪問時稱，刑事調查對聯儲局獨立性極其不利，市場應該對此感到憂慮。