3名美聯儲前主席等人發聲明 譴責司法部刑事調查鮑威爾

3名前聯儲局主席格林斯潘（Alan Greenspan）、伯南克（Ben Bernanke）和耶倫（Janet Yellen），連同另外10名前美國政府經濟政策高官，包括前財長蓋特納（Timothy Geithner）和傑克盧（Jacob Lew）等聯合發表聲明，譴責美國司法部對聯儲局主席鮑威爾的刑事調查。
聲明表示，刑事調查鮑威爾將破壞聯儲局的獨立性，又指這種手段是常見於制度薄弱的新興市場國家，以及會對美國的通脹以及更廣泛的經濟運作造成極其負面的影響。
前聯儲局主席兼前財長的耶倫接受美國傳媒訪問時稱，刑事調查對聯儲局獨立性極其不利，市場應該對此感到憂慮。
美國新聞網站Axios報道，美國財長貝森特（Scott Bessent）周日向特朗普稱，調查鮑威爾會造成混亂，可能對金融市場構成不利影響。白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）則稱，特朗普並未指示司法部調查鮑威爾。
國際信用評級機構惠譽（Fitch Ratings）週一（12日）表示，聯儲局的獨立性，是維持美國主權評級在「AA+」的關鍵因素。
早前，鮑威爾發表聲明證實，他已接到接獲司法部的傳票，威脅就他去年6月在參議院金融委員會作證一事，提出刑事訴訟，涉及聯儲局翻新華盛頓總部。