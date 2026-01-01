換新鈔2026｜三大發鈔行2.3起換新鈔 1.27起提供網上預約服務

農曆新年將至，金管局及3間發鈔銀行滙豐、中銀香港及渣打香港宣布，於2月3日至16日（年廿九），提供新鈔及「迎新鈔」供市民兌換，作農曆新年封利是之用。 金管局指，「迎新鈔」即雖舊仍簇新的鈔票，適合封利是之用。 金管局表示，為方便市民換鈔，3間發鈔行將採取適當措施，包括： 於提供換鈔服務的首3天，即2月3日（周二）至2月5日（周四），提早營業時間至早上8時，及指定上述的額外營業時段（即早上8時至9時）專門用作提供換鈔服務 於1月27日起提供網上預約兌換新鈔及「迎新鈔」服務，發鈔銀行會於下周內公布有關服務詳情 實施人流管理措施，例如在有需要時向排隊輪候的市民派籌及作出分流安排

金管局：鼓勵市民利用電子支付方式派利是 金管局表示，鼓勵市民利用電子支付方式，包括透過網上或手機銀行使用「轉數快」或其他電子錢包提供的服務派發利是；而主要銀行和電子支付營運商會推出不同的推廣計劃，鼓勵市民派發電子利是。市民可留意銀行和營運商公布有關計劃的詳情。 金管局建議，市民在前往銀行換鈔前，可以先查看家中是否仍有剩餘的新鈔或「迎新鈔」。此外，3間發鈔銀行會確保整個換鈔服務期間的新鈔及「迎新鈔」供應，市民無需在服務開首數天趕往兌換。

中銀：1月27日起透過本行手機銀行及網頁預約兌新鈔 中銀香港由2月3日起，將提供新鈔及「迎新鈔」兌換服務，以及總值3,000元的「新鈔標準裝」，包括100張20元及20張50元新鈔，供市民兌換。 中銀香港表示，為節省輪候時間，客戶及市民可從1月27日起，透過本行手機銀行及網頁預留「新鈔標準裝」及「迎新鈔」，於所選分行及時段領取。 滙豐：在指定自動櫃員機將提供「迎新鈔」 滙豐在2月3日至9日期間，在旺角、觀塘及屯門市廣場理財易中心及3部流動銀行的部分指定自動櫃員機，將提供面值20元或50元「迎新鈔」供客戶提取。

以往僅支援開戶等非現金交易的流動銀行，於上述期間會首次提供3,000元新鈔套裝予客戶提取。 此外，所有分行將於2026年2月3日至16日提供面值3,000元及6,000元的鈔票套裝，而流動銀行只提供面值3,000元的新鈔套裝。每份3,000元套裝由100張20元鈔票及20張50元鈔票組成。 滙豐表示，由2026年1月27日起，客戶可透過HSBC HK APP或www.hsbc.com.hk 預約時段於選定分行領取新鈔。另外，在2月3日至16日每日早上會向未有預約的客戶派籌，以於當日兌換新鈔。