農曆新年將至，金管局及3間發鈔銀行滙豐、中銀香港及渣打香港宣布，於2月3日至16日（年廿九），提供新鈔及「迎新鈔」供市民兌換，作農曆新年封利是之用。 金管局指，「迎新鈔」即雖舊仍簇新的鈔票，適合封利是之用。 金管局表示，為方便市民換鈔，3間發鈔行將採取適當措施，包括： 於提供換鈔服務的首3天，即2月3日（周二）至2月5日（周四），提早營業時間至早上8時，及指定上述的額外營業時段（即早上8時至9時）專門用作提供換鈔服務 於1月27日起提供網上預約兌換新鈔及「迎新鈔」服務 實施人流管理措施，例如在有需要時向排隊輪候的市民派籌及作出分流安排

金管局：鼓勵市民利用電子支付方式派利是 金管局表示，鼓勵市民利用電子支付方式，包括透過網上或手機銀行使用「轉數快」或其他電子錢包提供的服務派發利是；而主要銀行和電子支付營運商會推出不同的推廣計劃，鼓勵市民派發電子利是。市民可留意銀行和營運商公布有關計劃的詳情。 金管局建議，市民在前往銀行換鈔前，可以先查看家中是否仍有剩餘的新鈔或「迎新鈔」。此外，3間發鈔銀行會確保整個換鈔服務期間的新鈔及「迎新鈔」供應，市民無需在服務開首數天趕往兌換。

中銀：1月27日起透過本行手機銀行及網頁預約兌新鈔 中銀香港由2月3日起，將提供新鈔及「迎新鈔」兌換服務，以及總值3,000元的「新鈔標準裝」，包括100張20元及20張50元新鈔，供市民兌換。 中銀香港表示，為節省輪候時間，客戶及市民可從1月27日起，透過本行手機銀行及網頁預留「新鈔標準裝」及「迎新鈔」，於所選分行及時段領取。 滙豐：在指定自動櫃員機將提供「迎新鈔」 滙豐在2月3日至9日期間，在旺角、觀塘及屯門市廣場理財易中心及3部流動銀行的部分指定自動櫃員機，將提供面值20元或50元「迎新鈔」供客戶提取。

以往僅支援開戶等非現金交易的流動銀行，於上述期間會首次提供3,000元新鈔套裝予客戶提取。 此外，所有分行將於2026年2月3日至16日提供面值3,000元及6,000元的鈔票套裝，而流動銀行只提供面值3,000元的新鈔套裝。每份3,000元套裝由100張20元鈔票及20張50元鈔票組成。 滙豐表示，由2026年1月27日起，客戶可透過HSBC HK APP或官網預約時段於選定分行領取新鈔。另外，在2月3日至16日每日早上會向未有預約的客戶派籌，以於當日兌換新鈔。

渣打：可於1月27日網上預約3款兌換套裝

渣打香港將於1月27日早上8時起開放網上預訂新鈔兌換服務，預訂名額較去年增加 20%，以滿足市民換新鈔 及「迎新鈔」封利是的需要。 由1月27日早上8時起，市民可於渣打香港網頁預訂新鈔及「迎新鈔」套裝，於指定時段到指定分行領取，預訂新鈔服務設有名額，額滿即止。網上預訂提供3款兌換套裝供市民選擇： 新鈔 +「迎新鈔」套裝100張面額20元新鈔及20張面額50元新鈔；及20張面額50元「迎新鈔」,總值4,000元。

新鈔套裝100張面額20元新鈔及20張面額50元新鈔，總值3,000元。

「迎新鈔」套裝 20張面額50元「迎新鈔」，總值1,000元。 渣打表示，分行將確保充足人手管理人流及派籌。每間分行的新鈔數量將因應該區需求而訂定，每天額滿即止。 恒生：1月29日起可分階段網上預約 恒生表示，1月29日起，客戶可分階段登入恒生Mobile App或個人網上銀行作網上預約，以兌換一套新鈔套裝。每份新鈔套裝總值4,000元，包括50張20元新鈔、20張50元新鈔及20張100元新鈔。 恒生客戶亦可在2月3日至9日期間，在4個港鐵站，包括旺角站D出口、尖沙咀D出口、中環站B出口及灣仔站的指定自動櫃員機，提取面值20元及50元「迎新鈔」。

恒生優越私人理財及優越理財的客戶，可與專屬客戶經理預約換領新鈔，只需登入恒生Mobile App，透過RM Connect登記，以 WhatsApp 或 WeChat 等5即時通訊軟件聯繫專屬客戶經理，預約到分行換領新鈔。 恒生又稱，為應付農曆新年前的服務需求，6間指定分行，包括總行、銅鑼灣分行、旺角分行、尖沙咀分行、沙田分行，以及屯門分行，將於2月2至6日，及2月9日至13日期間延長營業時間至晚上7時，並會於2月7日延長營業時間至下午4時30分，為客戶提供開戶及非櫃位銀行服務。