調查：AI時代求職難 近8成父母未為子女生涯路徑作準備

保誠(2378)最近委託復旦大學國際金融學院於中國重點城市進行「保誠子女生涯規劃調查」，結果顯示隨着AI浪潮席捲各行各業，中國家長對子女的職場前景愈加憂慮。近7成(68.4%)受訪父母認為將更加難以預測和規劃職業路徑，逾六成(62.5)則擔心 AI將取代入門級職位，令畢業生求職難度顯著增加，反映家長對未來不確定性的憂慮持續加深。 儘管近八成(79.7%)家長認為應提前為子女應對 AI時代作準備，惟近四分三(73.3%)尚未採取具體行動，該比例在香港亦高達77.3%，反映中國父母在認知與行動之間存在明顯落差。調查亦發現，44.3%受訪家長希望孩子完成學士或更高學歷後，能進入大企業或成為政府公務員，而該比例在香港則高逾六成(61.7%)，顯示港人對「安穩職涯」或 「鐵飯碗」的追求尤為明顯。

父母安排海外升學意願高 教育方面，逾半(56.8%)家長計劃讓子女出國留學或已為此作財務規劃，而該比例在香港更高達80.4%。然而，在自稱已為子女海外留學做好財務安排的家長中，僅14.3%已準備過半資金，香港亦僅為17.4%，顯示升學意願與實際資金準備之間仍存在明顯差距。 在子女中長線財務規劃方面，家長的資金準備亦未能跟上實際需求。例如，已準備用於子女創業啟動支援的資金平均僅達實際所需約31.2%，首次置業及婚嫁支援則分別僅為29.1%和28.9%，反映中國家庭整體財務儲備與實際需求仍存明顯落差。此外，僅不足一半(45.5%)家長已為財富傳承作專項財務規劃，顯示長遠資產傳承意識仍待加強。

值得留意的是，近六成(59.6%)受訪家長表示未聽過有關子女教育或財富傳承的保險產品，即使是保險滲透率較高的香港，亦有近半數(49.3%)對此類產品感到陌生。 保誠推計劃助提前部署 保誠保險首席產品管理總監馮偉成表示，無論是升學準備，以至長遠財富傳承，父母應盡早作超前部署。有見及此，保誠推出「保誠啟耀未來儲蓄保險系列」，提供全港首創的方案，讓客戶於孕期起便可為子女成長的各個階段提供周全保障。該計劃可以於懷孕20周起便可投保，並於保單年度第18年，提供相等於總保費105%的保證可支取現金計劃同時設有學術優異獎，子女考取優異考試成續和入讀全球排名前20名的大學，可收到一筆金額高達5,000美元的獎金。