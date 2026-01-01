KGI凱基：恒指年底目標30000點 推薦12大選股

美國經濟自2025年第四季開始出現較明顯的放緩，該行料趨勢將延續至2026年上半年，消費的負面影響將逐步浮現，企業投資亦會減慢；不過，AI帶動的生產力提升在一定程度上可為美國經濟提供支持，預計2026年經濟增長達2.2%。針對聯儲局減息步伐，該行表示隨着美國通脹預期風險逐步回落及勞動市場風險上升，聯儲局已於去年累計減息75個點子。料今年仍會再減息50至75個點子。

隨著信心恢復，投資風格有望由守轉攻。推薦12大選股：小鵬汽車(9868)、優必選(9880)、騰訊控股(700)、阿里巴巴(9988)、中國宏橋(1378)、友邦保險(1299)、中國平安(2318)、招商銀行(3968)、康方生物(9926)、泡泡瑪特(9992)、騰訊音樂(1698)及信和置業(83)。

KGI凱基發表2026年環球市場展望，該行預期聯儲局減息將推動資金回流中港股市。基於預期市盈率上調至13.5倍預測市盈率及8%盈利增長，將2026年底恒指目標定為30,000點，潛在升幅約14%。

標普500年底看7650點

美股方面，AI提升生產力、降低成本，使企業盈利保持穩健的趨勢仍可持續，預計2026年標普500盈利按年增長13.55%；惟因風險溢價可能上升，估值難再進一步擴張，年底目標價看7,650點。走勢上，第一季或仍反映下行風險，第二季有望企穩回升，並於第四季、特別是期中選舉前後，出現較明顯升幅。

行業配置方面，AI主題仍看好核心科技、半導體、受惠用電需求增加的公用事業、因先進製造投資升溫而受惠的機械設備，以及工業房地產信託基金(REITs)。非AI板塊則看好軍費佔比提升下的航太與國防、因關稅而受惠的製藥股，以及受惠於投行業務活躍的資本市場類別。