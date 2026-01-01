熱門搜尋:
財經
出版：2026-Jan-13 20:05
更新：2026-Jan-13 20:05

19企獲選傑出上市公司 施永青：創合理回報 助港鞏固金融中心地位

一年一度的中港兩地跨平台傳媒聯報及財經界聯頒大獎《傑出上市公司大獎2025》今日公布得獎名單，並舉辦頒獎禮，共有16間上市公司獲獎，當中包括7間藍籌股，7間主板企業及兩間創業板企業，另外有3間公司獲得「卓越合作夥伴」獎項。有份支持大獎的《am730》，其創辦人施永青致辭時表示，上市企業業績持續為投資者取得合理回報，才能保住市場投資熱情，香港國際金融中心的地位才可更鞏固。

施永青又表示，香港重奪全球新股一哥地位令人高興，但仍要留意企業集資後後的業務發展，「唔好第一年仲有聲氣，第二年已經無乜人談起，第三年就股價插水，如果係咁，幾多新股都無意思」。他認為，上市公司若未能為投資者取得合理回報，會令市場投資熱誠下降，《傑出上市公司大獎》的目的希望選出業績不斷改善、對經濟有貢獻、亦為投資者帶來合理回報的企業。

陳浩濂：一國兩制下本港有兩大優勢

而作為主禮嘉賓的財經事務及庫務局副局長陳浩濂亦表示，上市公司上市只是開始，希望公司可以精益求精，持續進步，為不同企業樹立榜樣。他又指，在訊息萬環球經濟格局下，香港可以繼續發展成國際領先的國際金融中心，主要由於一國兩制下本港有兩大優勢，一是特優準入內地市場的優勢，另一個是制度下資金自由流動的優勢；但同時香港亦不能固步自封，港府會持續優化制度，包括審視股票買賣單位、推動無紙證券市場，今年上半年亦會落實人民幣櫃台交易，希望為投資者及企業開拓機遇。

大獎籌委會主席、亞洲公關行政總裁鄭燕華表示，香港的優勢從來不單單看市場表現，而是多年累積下來的制度經營；對上市公司而言，香港亦不只是融資平台，亦是有助提升企管水平與國際形象，以及長期發展能力的重要市場。

共有16間上市公司獲獎

7藍籌奪獎 3企獲卓越合作夥伴

《傑出上市公司大獎》由《am730》及亞洲公關全力支持，並由德勤中國為智力合作夥伴，C基金、中原金融、基金經理、資深股評人及股票分析師等擔任評審。7間得獎藍籌包括長江實業集團(1113)、恒基地產(012)、中華煤氣(003)、港鐵(066)、華潤啤酒(291)及華潤電力(836)及新鴻基地產(016)；主板企業包括中海物業(2669)、祈福生活服務(3686)、美麗華酒店(071)、國際家居零售(1373)、新世界發展(017)、豐盛生活服務(331)K Cash集團(2483)；創板股有沛然環保(8320)及駿傑集團(8188)。至於卓越合作夥伴得獎者為晉凱金融集團、滙國能源科技及衛氏律師行。

長江實業集團 恒基兆業地產 香港中華煤氣 港鐵公司 華潤啤酒 華潤電力 新鴻基地產 中海物業 祈福生活服務 美麗華集團 國際家居零售 新世界發展 豐盛生活服務 K Cash集團 沛然環保 駿傑集團 晉凱金融集團 滙國能源科技 衛氏律師行

政商證券界齊集 中聯辦鎖麗到場

頒獎禮現場政商及證券界名人濟濟一堂，場面熱鬧，主禮嘉賓還包括中聯辦經濟部貿易處綜合組處長鎖麗，另外多位立法會議員如陳曼琪、黃錦輝、鍾奇峰；股評人陳永陸及黃德几；基金經理黃國英及林少陽亦到場，其他嘉賓有香港中資證券業協會永遠名譽會長譚岳衡、德勤中國華南區主管合夥人歐振興、香港中華廠商聯合會會長盧金榮、香港中華出入口商會會長貝鈞奇、香港中華總商會副會長樊敏華、香港工業總會副主席劉燊濤、香港中資證券業協會秘書長劉蓓及大灣區家族辦公室協會會長李慧芬等。

