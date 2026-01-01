19企獲選傑出上市公司 施永青：創合理回報 助港鞏固金融中心地位

一年一度的中港兩地跨平台傳媒聯報及財經界聯頒大獎《傑出上市公司大獎2025》今日公布得獎名單，並舉辦頒獎禮，共有16間上市公司獲獎，當中包括7間藍籌股，7間主板企業及兩間創業板企業，另外有3間公司獲得「卓越合作夥伴」獎項。有份支持大獎的《am730》，其創辦人施永青致辭時表示，上市企業業績持續為投資者取得合理回報，才能保住市場投資熱情，香港國際金融中心的地位才可更鞏固。

施永青又表示，香港重奪全球新股一哥地位令人高興，但仍要留意企業集資後後的業務發展，「唔好第一年仲有聲氣，第二年已經無乜人談起，第三年就股價插水，如果係咁，幾多新股都無意思」。他認為，上市公司若未能為投資者取得合理回報，會令市場投資熱誠下降，《傑出上市公司大獎》的目的希望選出業績不斷改善、對經濟有貢獻、亦為投資者帶來合理回報的企業。