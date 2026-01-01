全球央行行長發表聯合聲明，聲援聯儲局主席鮑威爾。

聯儲局主席鮑威爾遭到刑事調查一事繼續發酵，包括英國、歐洲和加拿大等多家央行行長最新發表聯合聲明，聲援聯儲局主席鮑威爾。聲明指，鮑威爾一直秉持正直的品格，專注於履行職責，並堅定不移地致力於維護公眾利益。又強調在充分尊重法治和民主問責的前提下，維護央行獨立性至關重要。

鮑威爾發表聲明證實，美司法部已向其發出傳票並威脅提起刑事指控。他認為此舉為「藉口」，旨在就減息問題對他施加更多壓力。美國總統特朗普則否認與自己對相關案件有關，並表示「對此一無所知」。

業界普遍共識認為，特朗普動用刑事指控向聯儲局施壓，將使下任主席更難說服市場與民眾相信央行具備獨立性，反而令控制通貨膨脹預期變得更為困難。摩根大通警告，特朗普政府對聯儲局獨立性的攻擊對美國股市構成風險。而去年將美國評等降至AA-的歐洲信用評等機構Scope Ratings則認為，事件印證該行當時的憂慮。