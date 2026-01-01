「股壇長毛」David Webb今日病逝 享年60歲

有「股壇長毛」之稱的獨立股評人David Webb今日離世，享年60歲。其家人透過社交平台Substack公布消息，並稱Webb的親友及支持者會永遠懷念他，並要求在此困難時刻請尊重私隱。
揭露「謎網」轟動金融市場
Webb於1991年從英國來港定居發展，除投資成績斐然外，更於1998年創立非牟利網站Webb-site，專門追蹤港股運作，分析上市公司財務狀況，並揭發不當行為，曾憑兩份「謎網」名單揭露市場黑幕，因而贏得「股壇長毛」的稱號。
公開Webb-site數據
Webb於2020年6月公開患上前列腺癌，及至去年2月稱病情惡化，只餘下以月計壽命，並因而著手關閉其創辦的財經資訊網站Webb-site，最終決定將Webb-site數據存放GitHub的公共儲存庫，供所有感興趣的人士現在或將來都可以繼續使用，但強調Webb-site編輯部分「必須隨我而亡」。
他最後一次公開露面，是去年5月出席香港外國記者會(FCC)為他舉辦的告別對談會，以「與David Webb的告別爐邊對談」為題，分享其財經生涯與人生感悟。在會上，他談到香港特別之處在於差異化，並對香港放棄自由放任經濟模式感到遺憾，並認為不應將長和賣港口交易政治化。
生命倒數仍積極發聲
他在生命倒數期間，仍然積極在市場發聲，包括去年5月警告寧德時代(3750)H股自由流通股份數目太少，存在股權集中的問題。去年10月提倡加強邊境就煙草稅執法及罰款等。