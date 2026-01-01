「股壇長毛」David Webb病逝 終年60歲

David Webb最後一次公開露面，是去年5月出席香港外國記者會(FCC)為他舉辦的告別對談會。(資料圖片)

有「股壇長毛」之稱的獨立股評人David Webb離世，終年60歲。其家人透過社交平台Substack公布消息，並稱Webb的親友及支持者會永遠懷念他，並要求在此困難時刻請尊重私隱。

揭露「謎網」轟動金融市場

Webb於1991年從英國來港定居發展，除投資成績斐然外，更於1998年創立非牟利網站Webb-site，專門追蹤港股運作，分析上市公司財務狀況，並揭發不當行為，曾憑兩份「謎網」名單揭露市場黑幕，因而贏得「股壇長毛」的稱號。

公開 Webb-site 數據

Webb於2020年6月公開患上前列腺癌，及至去年2月稱病情惡化，只餘下以月計壽命，並因而著手關閉其創辦的財經資訊網站Webb-site，最終決定將Webb-site數據存放GitHub的公共儲存庫，供所有感興趣的人士現在或將來都可以繼續使用，但強調Webb-site編輯部分「必須隨我而亡」。