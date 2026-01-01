David Webb永別投資市場

有「股壇長毛」之稱的獨立股評人David Webb於本周二離世，終年60歲。其家人昨透過社交平台Substack公布消息，並稱Webb的親友及支持者會永遠懷念他，並請求在此困難時刻尊重私隱。Webb於生命倒數期間，仍然積極在市場發聲，包括去年10月提倡就煙草稅加強邊境執法及罰款等，奮鬥至最後階段。

Webb於1991年從英國來港定居發展，除投資成績斐然外，更於1998年創立非牟利網站Webb-site，主力追蹤港股運作，分析上市公司財務狀況，並揭發不當行為。

港交所：深感悲痛

他曾於2003年至2008年期間擔任港交所(388)獨立非執行董事。港交所昨晚發聲明表示，對其離世深感悲痛，稱他在任期間致力提升市場透明度、加強投資者保障，積極發揮獨立董事作用，為港交所的企業管治及市場發展作貢獻。