David Webb永別投資市場

有「股壇長毛」之稱的獨立股評人David Webb於本周二離世，終年60歲。其家人昨透過社交平台Substack公布消息，並稱Webb的親友及支持者會永遠懷念他，並請求在此困難時刻尊重私隱。Webb於生命倒數期間，仍然積極在市場發聲，包括去年10月提倡就煙草稅加強邊境執法及罰款等，奮鬥至最後階段。
Webb於1991年從英國來港定居發展，除投資成績斐然外，更於1998年創立非牟利網站Webb-site，主力追蹤港股運作，分析上市公司財務狀況，並揭發不當行為。
港交所：深感悲痛
他曾於2003年至2008年期間擔任港交所(388)獨立非執行董事。港交所昨晚發聲明表示，對其離世深感悲痛，稱他在任期間致力提升市場透明度、加強投資者保障，積極發揮獨立董事作用，為港交所的企業管治及市場發展作貢獻。
Webb在投資市場維權的最轟動一役，是於2017及2018年憑兩份「謎網」名單揭露上市公司交叉持股的黑幕，間接促使證監會及港交所大力打擊問題上市公司，甚至連廉政公署亦介入調查，導致多間上市公司最終停牌及有高層被起訴欺詐罪。
引爆謎網轟動金融界
Webb於2020年6月公開患上前列腺癌，及至去年2月稱病情惡化，只餘下以月計壽命，並因而著手關閉其創辦的財經資訊網站Webb-site；最終決定將Webb-site數據存放GitHub的公共儲存庫，供所有感興趣的人士現在或將來都可以繼續使用，但強調Webb-site編輯部分「必須隨我而亡」。他最後一次公開露面是去年5月出席香港外國記者會(FCC)對談會，並對香港放棄自由放任經濟模式感到遺憾。