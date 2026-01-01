恒生指數升151點 未企穩二萬七 阿里巴巴升逾5% 阿里健康升逾18% (更新)

美國三大指數回落。恒生指數今日（13日）高開123點，再逼近兩萬七，報26,971點。恒指高開後，表現反覆，升幅曾收窄至僅升4點，低見26,852，其後回穩再執升勢，並升穿兩萬七關口，半日升244點，報27,092點，午後滬深北交易所突然宣布，調高融資保證金最低比例至100%後，一度蒸發早市升幅並倒跌，最多倒跌68點，低見26,780，其後回穩再向上，最終升151點，收報29,999點，未能企穩二萬七關口，成交3,403.930億元。

國指升30點，報9,315點；科指升38點，報5,908點。

科技股個別發展，騰訊（700）升0.88%，報633元；美團（3690）跌3.24%，報101.5元；阿里巴巴（9988）升5.69%，報169元；京東（9618）跌1.28%，報115.9元；百度（9888）升1.9%，報145.1元；小米（1810）跌0.53%，報37.78元；快手（1024）升4.46%，報81.95元。