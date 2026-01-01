熱門搜尋:
返回
財經
出版：2026-Jan-14 15:44
更新：2026-Jan-14 15:44

錢大媽招股書內附食譜？ 招股書附上豬肉煮法

1642570487 yM

錢大媽招股文件內容卻份外「出奇」，在按產品介紹業務時，產品詳情的描述附帶「食譜」。(資料圖片)

以「不賣隔夜肉」招徠的錢大媽，近日向香港交易所提交上市申請，唯其招股文件內容卻份外「出奇」，在按產品介紹業務時，產品詳情的描述附帶「食譜」，甚至附上有最佳烹飪方法。「錢大媽教煮餸」引起網民熱議，財經KOL千頌C則於社交媒體表示，「（錢大媽）教你點整唔同部位嘅豬肉先最good（好）」。

翻查錢大媽招股文件，列出多種產品的詳情及平均售價。以其主打產品豬肉為例，在招股文件上一頁仍描述豬肉產品銷售收入，下一頁便有豬肉產品的詳情，寫法相當「貼地」。

螢幕擷取畫面 2026 01 14 152931 螢幕擷取畫面 2026 01 14 152705

當中，「豬排骨」在招股書中形容「骨肉比例高，肉感十足」，並附上有最佳烹飪方法，「適宜燜煮以吸收醬汁，或慢燉入湯以帶出其天然甜味」。

另一款「豬梅頭肉」則形容為「肥瘦條紋清晰，脂肪分佈均勻」，肉質「細嫩多汁，味道濃郁」，並建議「適宜煎炒、燒烤及烘烤」。至於「五花肉」，文件亦寫到令人垂涎三尺，形容其「肥瘦層次分明，比例適中」、「肉質香醇、口感鮮嫩」。

招股文件亦介紹「鮮黃牛牛肉」、「五穀蛋」、「海大蝦」、「貝貝南瓜」等不同產品，均有十分生動有趣的描述，部分產品亦附上最佳烹飪方法。

錢大媽招股書中介紹產品時，如「教煮餸」一樣引來網民熱議。有網民笑言，「招股書入面，有冇食譜之類教點整肉餅」。

螢幕擷取畫面 2026 01 14 152714 螢幕擷取畫面 2026 01 14 152721 螢幕擷取畫面 2026 01 14 152730 螢幕擷取畫面 2026 01 14 152736 螢幕擷取畫面 2026 01 14 152741 螢幕擷取畫面 2026 01 14 152749 螢幕擷取畫面 2026 01 14 152757 螢幕擷取畫面 2026 01 14 152805 2026 01 14 152922

