錢大媽招股書內附食譜？ 招股書附上豬肉煮法

以「不賣隔夜肉」招徠的錢大媽，近日向香港交易所提交上市申請，唯其招股文件內容卻份外「出奇」，在按產品介紹業務時，產品詳情的描述附帶「食譜」，甚至附上有最佳烹飪方法。「錢大媽教煮餸」引起網民熱議，財經KOL千頌C則於社交媒體表示，「（錢大媽）教你點整唔同部位嘅豬肉先最good（好）」。

翻查錢大媽招股文件，列出多種產品的詳情及平均售價。以其主打產品豬肉為例，在招股文件上一頁仍描述豬肉產品銷售收入，下一頁便有豬肉產品的詳情，寫法相當「貼地」。