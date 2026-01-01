錢大媽招股書內附食譜？ 招股書附上豬肉煮法

以「不賣隔夜肉」招徠的錢大媽，近日向香港交易所提交上市申請，唯其招股文件內容卻份外「出奇」，在按產品介紹業務時，產品詳情的描述附帶「食譜」，甚至附上有最佳烹飪方法。「錢大媽教煮餸」引起網民熱議，財經KOL千頌C則於社交媒體表示，「（錢大媽）教你點整唔同部位嘅豬肉先最good（好）」。
翻查錢大媽招股文件，列出多種產品的詳情及平均售價。以其主打產品豬肉為例，在招股文件上一頁仍描述豬肉產品銷售收入，下一頁便有豬肉產品的詳情，寫法相當「貼地」。
當中，「豬排骨」在招股書中形容「骨肉比例高，肉感十足」，並附上有最佳烹飪方法，「適宜燜煮以吸收醬汁，或慢燉入湯以帶出其天然甜味」。
另一款「豬梅頭肉」則形容為「肥瘦條紋清晰，脂肪分佈均勻」，肉質「細嫩多汁，味道濃郁」，並建議「適宜煎炒、燒烤及烘烤」。至於「五花肉」，文件亦寫到令人垂涎三尺，形容其「肥瘦層次分明，比例適中」、「肉質香醇、口感鮮嫩」。
招股文件亦介紹「鮮黃牛牛肉」、「五穀蛋」、「海大蝦」、「貝貝南瓜」等不同產品，均有十分生動有趣的描述，部分產品亦附上最佳烹飪方法。
錢大媽招股書中介紹產品時，如「教煮餸」一樣引來網民熱議。有網民笑言，「招股書入面，有冇食譜之類教點整肉餅」。