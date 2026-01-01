老虎證券：美股步入「狂熱」階段 料未來5至7年平均回報率最多僅5%

徐楊表示，A股今年迎來開年十七連陽，屬近代罕見，同時交易量維持日均約2至3萬億甚至更高的水平，為A股的牛市奠定資金基礎。其中重點看好出海能力強、工業金屬、基礎化工、以及包括騰訊(700)、阿里(9988)、快手(1024)等在內的高質量科技平台。港股方面，則看好高分紅股、互聯網平台、新消費、以及創新藥/生物科技。

老虎證券發表2026年中美股市展望，老虎證券全球資管合夥人徐楊認為，中港股市為主的大中華地區目前處於歷史中位數附近，屬中性偏樂觀位置，料牛市未到後半場，加上內地經濟將呈現L型復甦，因此將上証指數目標定為5000點，恒指則維持3萬點。美國股市方面，徐楊認為美股整體存在估值過高問題，料市場逐漸步入「狂熱」階段，建議投資者使用期權等工具做好風險保護。

美股方面，徐楊認為美國市場估值水平目前處於歷史95%點位，同時過去上漲主要靠7至10家巨頭科技公司盈利兌現，料未來5至7年平均回報率可能只有3%至5%。徐楊認為雖不能斷定美股市場已經見頂，惟若減息不及預期，可能會對市場造成一定沖擊，建議投資者使用期權對沖下行風險。至於人工智能方面，徐楊繼續看好AI主線，料目前仍處於爆發周期早期階段。

整體配置方面，徐楊建議可以分行50至60%資金在大中華地區，20至30%在美股，10至15%在固定收益。