長建：牽頭出售英國鐵路車輛租賃公司UK Rails獲批 料月內完成

UK Rails(Eversholt Rail)為英國主要鐵路車輛租賃公司之一，現時由長江基建佔65%、長江實業(1113)佔20%、電能實業(006)佔10%及長江和記(001)佔5%。該公司以長期合約出租地域性、短途和高速載客列車，以及貨運機車，為鐵路及貨物運輸營運商提供服務。長江基建及長江和記於2015年，按企業價值25億英鎊(時值293億港元)收購UK Rails(Eversholt Rail)，各佔50%股權。

憑藉鐵路車輛租賃合同的保障，UK Rails(Eversholt Rail)過去10年間的業務表現理想，一直提供穩定現金流，即使新冠疫情期間亦不受鐵路乘客需求減少的影響。

長江集團主席李澤鉅在去年八月於長江實業中期業績報告中指出，長江集團系內各成員公司所組成的合營企業，已同意出售UK Rails(Eversholt Rail)之所有權益，該項交易將可讓合營企業釋放出售資產的潛在價值。

匯豐及摩根大通於去年七月分別發表之分析報告，均提及出售UK Rails (Eversholt Rail)之累計回報約為原本投資之兩倍，其中摩根大通相信此舉展現長江基建重新配置資本以提升股東回報之能力，認為長江基建可能投放資本去收購具可靠穩健現金流的項目。匯豐亦表示交易所得現金很大可能被重新配置到風險回報較佳及或與現有業務具協同效應的投資機會。