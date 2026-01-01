大埔宏福苑五級火｜保聯：宏福苑理賠已超過3億元 涉家居人壽醫療等 料接近完成

大埔宏福苑火災至今約一個半月，各界持續著手於災民後續支援及重置。香港保險業聯會行政總監劉佩玲透露，截至上月19日，本地保險界涉及宏福苑的理賠有2.57億元，本月最新數字亦已超過3億元，並估計相關理賠已接近完成，主要涉及家居保險、人壽保險、醫療保險及外傭保險等。

她又指，保險同業都對宏福苑「特事特辦」，不少災民可獲得全額賠償；至於唯一一座未受波及的「宏志閣」，其家居保則按各保險公司政策各自處理，惟若家居保中包括「另覓居所賠償」，則仍可獲得理賠，最終賠償需視乎住居民現場審視損失後才落實。