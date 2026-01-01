大埔宏福苑五級火｜保聯：宏福苑理賠已超過3億元 涉家居人壽醫療等 料接近完成

大埔宏福苑火災至今約一個半月，各界持續著手於災民後續支援及重置。香港保險業聯會行政總監劉佩玲透露，截至上月19日，本地保險界涉及宏福苑的理賠有2.57億元，本月最新數字亦已超過3億元，並估計相關理賠已接近完成，主要涉及家居保險、人壽保險、醫療保險及外傭保險等。
她又指，保險同業都對宏福苑「特事特辦」，不少災民可獲得全額賠償；至於唯一一座未受波及的「宏志閣」，其家居保則按各保險公司政策各自處理，惟若家居保中包括「另覓居所賠償」，則仍可獲得理賠，最終賠償需視乎住居民現場審視損失後才落實。
維修工程另涉3億建築全險
至於宏福苑維修工程涉及的財產全險保額20億元，則仍未計及上述保險理賠中。劉佩玲又透露，宏福苑另外亦有購買3億元保額的建築全險，與5,000萬元保額的第三者保險，以及3,000萬元的公眾責任險。
她又指，宏福苑事件中有部分罹難家屬雖然知悉親人有購買保險，但卻不知道涉及的保險公司，因此向保聯求助，提醒港人購買保險後、即使只是旅遊保險，亦須通知家人詳情。
港府收購業權仍須理賠火險
對於屋苑重置或重建的問題，劉佩玲強調任何計劃都「唔會為保險公司慳荷包」，港府最終是收購居民業權，抑或重建，保險公司均須履行客戶「火險」的保障，只是按不同計劃，最終理賠的對象或有不同。