京東方精電參展CES 2026 智能座艙等多款全球首發產品登場

2026年國際消費電子展(CES 2026)在美西時間1月6日至9日舉行，京東方精電(710)首發HERO2.0智能座艙同時，亦帶來多款全球首發產品，更以三大顯示技術品牌為依託，系統化呈現其在智能座艙、AI技術融合、多場景創新應用等領域的全面布局。
CES 2026展會期間，京東方精電的17英寸OLED捲曲終端、30萬尼特超高峰值亮度的玻璃基MicroLED抬頭顯示、50000尼特超高亮度的MicroLED PHUD全景抬頭顯示、AI智能車載數字功放等多款全球首發產品登場。從畫質表現、形態創新到智能化應用實現全方位突破，為觀眾帶來涵蓋視聽、交互與生態的前沿科技盛宴。
另外，該公司以AI技術深度賦能產品創新，推動智能座艙交互體驗與場景應用全面升級。全球首發的MicroLED PHUD全景抬頭顯示、AI智能車載數字功放等產品，集成多模態交互與高保真音頻技術，更實現「車家互聯」「車商互聯」；3D超聲波指紋識別車鑰匙、車載屏下攝像系統等生物識別創新產品，帶來精準便捷的智能交互體驗。與此同時，品牌還跨界延伸至智能養寵、智慧騎行、智能家居等領域，全方位呈現「不止於屏 不止於車」的場景融合創新力。
京東方精電指，未來將持續深化「5V」發展方針，以科技創新推動應用場景的智能化體驗升級，攜手全球合作夥伴共建創新生態，推動人車共融與全場景智能化的新時代。