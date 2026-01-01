京東方精電參展CES 2026 智能座艙等多款全球首發產品登場

2026年國際消費電子展(CES 2026)在美西時間1月6日至9日舉行，京東方精電(710)首發HERO2.0智能座艙同時，亦帶來多款全球首發產品，更以三大顯示技術品牌為依託，系統化呈現其在智能座艙、AI技術融合、多場景創新應用等領域的全面布局。

CES 2026展會期間，京東方精電的17英寸OLED捲曲終端、30萬尼特超高峰值亮度的玻璃基MicroLED抬頭顯示、50000尼特超高亮度的MicroLED PHUD全景抬頭顯示、AI智能車載數字功放等多款全球首發產品登場。從畫質表現、形態創新到智能化應用實現全方位突破，為觀眾帶來涵蓋視聽、交互與生態的前沿科技盛宴。