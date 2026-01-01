熱門搜尋:
出版：2026-Jan-15 12:23
更新：2026-Jan-15 16:22

恒生指數走勢反覆跌76點　阿里系回吐 (更新)

恒生指數低開27點，報26,972點。(資料圖片)

美國三大指數回落。恒生指數今日（13日）低開27點，報26,972點。恒指低開後，一度重上兩萬七關口，最多升207點，高見27,206點，隨後恒指回軟，升幅不斷收窄，甚至倒跌，半日反覆跌147點，報26,852點，大市午後繼續反覆向下，跌幅曾擴大至最多191點，低見26,808點，尾市跌幅收窄，最終反覆跌76點，收報26,923點，成交回落至3,000億元以下水平，成交2904.55億元。國指跌48點，報9,266點；科指跌79點，報5,828點。

科技股個別發展，騰訊（700）跌1.74%，報622元；美團（3690）跌0.69%，報100.8元；阿里巴巴（9988）跌2.6%，報164.6元；京東（9618）跌0.69%，報115.1元；百度（9888）升0.76%，報146.2元；小米（1810）升0.21%，報37.86元；快手（1024）跌2.93%，報79.55元。

阿里健康（241）跌7.84%，報7.17元。

滙控（005）升0.95%，報128.2元。

泡泡瑪特（9992）跌1.46%，報189.2元。

紫金礦業（2899）跌1.96%，報40元；紫金黃金國際（2259）升0.79%，報165.4元。

