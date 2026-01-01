交易成本係投資最大敵人！Webull HK實現券商「真0收費」

在投資世界裡，每一個百分點的回報都彌足珍貴。個人投資者現時普遍使用網上交易平台買賣股票或金融產品，然而傳統券商層層疊疊的收費結構——佣金、平台費、交易費等，猶如「隱形小偷」，不斷蠶食著投資者的利潤。即使券商經常以不同優惠吸客，但所謂「唔收佣、唔收平台費」可能只是一次性，或隱藏「魔鬼條款」。近期券商界就有新動態！ Webull Corporation旗下微牛證券有限公司（下稱「Webull HK」）推出美股、港股交易全面零佣金、零平台費，市場定位相當進擊且吸引，到底所謂「真0收費」有無陷阱？抑或一切都只是營銷噱頭？

真0佣金0平台費 vs 名義免佣 為吸引客戶，部分香港券商常推出「一世免佣」等促銷手段，但收取高昂的平台費，或設各種條款，如僅針對部分客戶等。這種「名義免佣」並未真正降低投資者的交易成本。當香港大部分券商基本只免佣金，或只限港股可同時免佣免平台費，美股大部分不設優惠。在美國，股票交易0佣金0平台費早已是慣常做法。現在Webull在香港也實現了券商「真0收費」。 Webull HK的「真0收費」涵蓋美股及港股交易。港股交易方面，Webull HK提供0佣金和0平台費，相較於其他券商仍收取HK$15/筆的平台費，成本優勢顯著。Webull HK美股交易同樣實現不收取任何佣金與平台費，而其他平台即使標榜低收費，仍會收取每股US$0.0049/股起的佣金和US$0.005/股起的平台費*。

至於美股期權交易方面，Webull HK亦全面免收佣金，僅收取每張合約US$0.2（最低每筆US$1）平台費，相比市場普遍收取每張US$0.1起的佣金加US$0.3/張平台費，可謂優勢明顯。 Webull HK的收費結構真正普惠所有香港投資者，尤其是頻繁交易者、小額/定期定額投資者、策略型投資者（需靈活調倉），以及成本敏感型理性投資者，0佣金+0平台費不僅可以幫助這些用戶節省交易成本，更賦予其決策自由，讓他們能夠以超低門檻更靈活高效捕捉全球機遇，實現投資效益最大化。

免費≠廉價 Webull雄厚品牌實力進佔全球14個市場 大家可能好奇，為何Webull HK有如此雄厚的實力資本，能夠一舉顛覆券商收費模式？背後與Webull HK的母公司Webull Corporation擁有深厚的國際市場經驗與技術實力有關。Webull 於2018年在美國推出交易產品，以0佣金與豐富投資產品為特色，迅速躍升為全美知名券商。 目前Webull Corporation業務遍及北美、亞太、歐洲及拉丁美洲等14個市場，為全球超過2,500萬註冊用戶提供投資服務*，App全球下載量達5,000萬次*，讓投資者能夠5x24全天候進入全球金融市場。

值得關注的是，Webull Corporation 2025年更成功在美國納斯達克交易所上市，進一步鞏固其市場地位與財務實力，為全球擴張提供堅實基礎。 2019年進軍香港 多元化資產種類+技術分析好評如潮 其實Webull HK早於2019年進軍香港市場，持續致力為經驗豐富的投資者提供更低入場門檻與更專業的交易體驗。平台整合多元化的資產種類，包括股票、IPO、美股期權及期貨，滿足不同投資者的配置需求。更具前瞻性的是，Webull HK在美國已具備成熟的虛擬資產交易經驗，於2025年8月11日開放虛擬資產交易予專業投資者，並已向證監會提交申請，待獲批後將為香港零售客戶提供服務。

在技術分析工具方面，Webull HK提供超過100種選股指標、58種技術指標與17種圖表工具，配備機構級專業圖表與實時市場數據，協助投資者做出精準決策。2025年9月Webull HK亦推出AI虛擬助手，將複雜的股市行情與財報數據化繁為簡，助投資者提升投資決策效率。平台同時提供全面的公司數據、行業資料、宏觀政經資訊，並設有社區討論專區，促進投資者交流。 最快3分鐘極速開戶* 100%投資力出擊快人一步 Webull HK提供極簡化的開戶流程，投資者最快僅3分鐘即可完成開戶程序。只要是年滿18歲的香港居民，備妥香港身份證及3個月內地址證明即可申請。平台會為投資者提供免費美股Lv2 50檔串流報價，以及免費港股Lv1串流報價服務，讓投資者掌握最即時的市場深度資訊。

隨著金融科技持續發展，交易透明化與成本最優化已成為不可逆轉的趨勢。Webull HK的「真0收費」不僅是市場營銷策略，更是對傳統券商收費模式的根本性改革。對於追求交易成本最小化的投資者而言，Webull HK不僅為投資者實現資產價值最大化，提供了真正意義上的零障礙交易環境，更推動整個行業向更有效率、更透明的方向發展。

* Webull全球5,000+萬下載量，2,500萬註冊用戶的數據來源為截止至2025年9月30日Webull Technologies Limited內部統計數據。 *3分鐘極速度開戶是指根據內部測試，客戶最快可於3分鐘內填寫及線上提交Webull開戶申請表，Webull沒有就提交及處理時間作出任何保證或承諾。經Webull內部審批，將正式通知客戶已完成開戶。