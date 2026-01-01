分析：港人「拖延投資」 五年有機會錯失最少14萬潛在回報

而根據其最新分析顯示，延遲入市的投資者在五年內錯失了最少14萬港元的潛在回報。如果投資者從2021年起每月向一個StashAway管理的平衡型投資組合投入一萬元港幣，即使經歷了2022年的別具挑戰的市況，至今仍可獲得累計回報約17萬港元。然而，假設將同等金額存入年利率2%的傳統銀行帳戶，則僅能產生30,200港元的收益，兩者相差高達139,800港元*。

回顧2025年，StashAway以平台旗下的旗艦「風險自選投資組合」為例，在經歷了「解放日」及人工智能泡沫憂慮等連串市場波動，仍成功駕馭市況，實現了以美元計平均17.5%的回報率。年內，StashAway客戶於其所有受管理投資組合中獲得的總回報合計超過2.75億美元。StashAway集團投資總監梁穎瑩表示，香港投資者面臨的最大財務風險並非市場波動，而是投資上的「按兵不動」。這項數據將許多投資者內心的直覺量化，「觀望」確實存在實質成本。

展望2026年，StashAway最新的2026宏觀展望報告指出，四大力量將主導環球市場走向，分別為：財政政策(Fiscalpolicy)、人工智能(ArtificialIntelligence)、中國(China)與特朗普(Trump)，簡稱「FACTs」框架。此框架建基於2025年的「FAT」框架之上，新增中國作為關鍵變動因素。前瞻報告預期，增長將集中於上半年，即使市場波動持續，股市整體環境仍然向好。此外，人工智能將繼續是主導力量，在2025年上半年已佔美國實質GDP增長的92%。報告亦預計特朗普政府將在11月中期選舉前優先推行促進增長的政策。