金價飆升未影響銷售，六福集團第三季同店銷售增15%。

六福集團(590)公布第三季度零售銷售表現，期內整體零售值、零售收入及同店銷售皆優於前二季，分別升26%、17%及15%。其中香港、澳門及海外市場表現亮眼，零售值、零售收入及同店銷售分別升20%、19%及16%。
內地市場方面，集團整體零售值(含自營店、品牌店及電子商務業務)按年升26%，其中黃金產品的零售值升25%，定價首飾產品則升35%。定價首飾產品中的定價黃金產品零售值升幅為59%，18K金鑽石產品則跌17%。定價黃金產品的零售值佔比為16%。內地零售收入(含自營店及電子商務業務)按年升11%，而內地電子商務業務銷售額則按年升近1%。
集團表示，雖然金價於12月再創新高，幸而消費者已逐漸適應高金價，故未對銷售造成顯著影響。隨著內地新黃金增值稅政策實施後，港澳市場與內地市場的產品價差擴大，吸引更多消費者到港澳地區購買黃金產品，有利港澳市場的零售表現。因此，在上述因素及港澳市場低基數效應的帶動下，集團於2026年1月1日至7日期間的整體同店銷售較第三季度更為理想。
另外，鑑於地緣政治風險持續升溫，中美關係緊張，內地政府正大力促進內需和推出多項政策扶持樓市及資本市場。因此集團對於內地中長線業務前景仍感審慎樂觀，未來仍將繼續於適當時機擴展內地市場。此外，本集團看好海外市場的龐大發展潛力，因此將投放更多資源積極拓展海外市場，並計劃於本財年在海外市場淨增長約 20 間店舖。