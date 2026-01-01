金價飆升未影響銷售，六福集團第三季同店銷售增15%。

六福集團(590)公布第三季度零售銷售表現，期內整體零售值、零售收入及同店銷售皆優於前二季，分別升26%、17%及15%。其中香港、澳門及海外市場表現亮眼，零售值、零售收入及同店銷售分別升20%、19%及16%。

內地市場方面，集團整體零售值(含自營店、品牌店及電子商務業務)按年升26%，其中黃金產品的零售值升25%，定價首飾產品則升35%。定價首飾產品中的定價黃金產品零售值升幅為59%，18K金鑽石產品則跌17%。定價黃金產品的零售值佔比為16%。內地零售收入(含自營店及電子商務業務)按年升11%，而內地電子商務業務銷售額則按年升近1%。