人行放水撐經濟轉型 預告減息降準續來

中央放水，預告減息降準續來！國務院新聞辦公室昨午舉行新聞發布會，中國人民銀行新聞發言人、副行長鄒瀾表示，將提出多項具體措施，支持經濟結構轉型，當中包括下調各類結構性貨幣政策工具利率0.25個百分點，並指今年仍有一定減息、降準空間。有分析指，人行今次行動略超出預期，預料今季有機會降準，下季或減息。 據指，所謂結構性貨幣政策工具包括中央銀行貸款、抵押補充貸款、專案支援工具、支援計劃等。另外，各類再貸款一年期利率亦從目前的1.5厘，下調至1.25厘，其他期限檔次利率同步調整。其他招數方面，該行將支農支小再貸款與再貼現打通使用，增加額度；以及將科技創新和技術改造再貸款額度從8,000億元人民幣，增加至1.2萬億元人民幣等。

另外，人行亦聯同金融監理總局，將商業用房購房貸款最低首付比例下調至30%，以支持商辦房地產市場去庫存。 市場料今季先出手降準 目前內地金融機構的法定存款準備金率平均6.3%，鄒瀾預告，今年仍有一定減息降準空間。他指，去年以來內銀淨息差已出現企穩跡象，今年還有規模較大的3年及5年長期存款到期，此次下調結構性貨幣政策工具利率都有助降低銀行利息成本，穩定淨息差，為減息創造一定空間。 渣打銀行大中華區及北亞首席經濟學家丁爽預計，今季可能會降準25個點子，下季則有機會減息10點子，考慮到綜合因素，降息降準釋放的訊號作用可能更重要。

無意以人幣貶值換貿易優勢 對於人民幣走勢的取態，鄒瀾稱目前人民幣匯率比較穩定，美元處於減息通道，不構成很強的約束。他又指，中國匯率政策是清晰、一致，堅持維持人民幣在合理均衡水平上的基本穩定，「中國是負責任的大國，沒有必要、也無意透過匯率貶值來獲取國際貿易競爭優勢」。