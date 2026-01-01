據報內地要求將客戶伺服器遷出交易所數據中心 高頻交易機構受影響

這項措施料影響內地的高頻交易公司，同時也影響在華活躍的國際投資公司，知情人士表示，城堡證券（Citadel Securities）、簡街資本（Jane Street Group）和Jump Trading等外國公司受到影響。

知情人士稱，這一舉措由監管機構主導，上海期貨交易所已告知經紀商，他們需要在下個月底前將高頻客戶的設備移出，而其他客戶則需要在4月30日前完成。

報道指，該措施威脅到高頻交易機構和量化對沖基金長期以來的速度優勢，他們通過在交易所數據中心設有自有的伺服器，可獲得比其他人快的交易執行速度。

交易機構雖不直接其伺服器放在交易所內，但可透過本地經紀公司，經紀公司通過提供此類服務來爭取業務。報道引述知情人士透露，一些中國經紀公司近日已將高頻交易客戶的伺服器遷出深圳證券交易所的數據中心。

高頻交易是一種利用電腦系統在極短的時間內，進行大量的交易，從中獲利的交易策略。由於高頻交易要在極短的時間內，進行大量的交易，一些交易機構甚至將其伺服器群組放在數據中心內，以便大幅縮短交易的時間。