FM財自 | 港股升勢提防逆轉

港股連日震盪在27000點上下，昨天（0115）恒指再破今年新高至27206，之後倒跌76點收，今天（0116）承接隔晚美股強勢，金融類股向上帶升，又開在27000點之上，不過恒指首5分鐘已經是日高，高見27176後不斷回落，至10時後已倒跌，港股在27000點邊緣震盪，適逢A股連升兩週後回調，增加了些交易難度增。
放大格局來看，年初開在今年低位25717向上，至今最多升逾1500點，趨勢向上明顯，好倉或可以最簡單策略：跌破10天線再作止賺來應對，再放大圖表來看，恒指自2024年1月22日低位14794點開始的升浪至今，剛好接近兩年升浪，若果今年是牛市的延續，恒指首日位置已經是全年低位的出現，情況就會像2017年般不斷向上呢？
應對升浪也要顧及逆轉風險
但從另外一個角度看，一月份出現全年高低位的節奏來說，未來有逆轉向下的風險，回看過去10年當中有7年是在1月份出現全年高低位，另外3年是在2月農曆年前後出現全年高低位置。換句話說，若今年又是在1月份見全年高低，有機會是2024年的相反，即是已經或未來一兩星期出現高位後扭轉升浪而向下的，演變成全年高位出現在1月份，而不是全年低位出現在1月。
畢竟美股已經3年升浪，再漲幅度有限，而綜觀過去歷年港股升浪多次在兩年內完結，所以簡單應對升浪之餘，也要顧及逆轉風險。
Option Jack