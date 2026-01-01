FM財自 | 港股升勢提防逆轉

港股連日震盪在27000點上下，昨天（0115）恒指再破今年新高至27206，之後倒跌76點收，今天（0116）承接隔晚美股強勢，金融類股向上帶升，又開在27000點之上，不過恒指首5分鐘已經是日高，高見27176後不斷回落，至10時後已倒跌，港股在27000點邊緣震盪，適逢A股連升兩週後回調，增加了些交易難度增。

放大格局來看，年初開在今年低位25717向上，至今最多升逾1500點，趨勢向上明顯，好倉或可以最簡單策略：跌破10天線再作止賺來應對，再放大圖表來看，恒指自2024年1月22日低位14794點開始的升浪至今，剛好接近兩年升浪，若果今年是牛市的延續，恒指首日位置已經是全年低位的出現，情況就會像2017年般不斷向上呢？