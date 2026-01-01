據報福特與比亞迪就電池供應進行商討　 白宮貿易顧問質疑

據彭博引述消息人士報道，美國福特汽車（Ford）正與比亞迪（BYD）進行洽商，涉及為福特美國境外工廠的混能車電池。惟此舉隨即引來美國官員批評福特與中國廠商合作。

報道稱，比亞迪是福特正在洽商的數家電池供應商之一，談判旨在為福特海外工廠擴大生產的混能車提供電池，而目前雙方尚未有即將達成協議的跡象。

報道稱，福特在海外生產的混能車將出口至全球各地，包括美國市場，但福特在美國銷售的大部分混能車，仍將產自北美工廠。

白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）在社交媒體上發帖文，就相關電池交易提出質疑，認為福特支持中國競爭對手，而且會被競爭對手以電池供應要脅。