恒基50周年｜恒地：The Henderson出租率達九成 Central Yards第一期明年開幕

恒基地產（012）宣布，位於中環的商業項目The Henderson，出租率再創新高，升至九成；中環新海濱旗艦項目Central Yards第一期亦將於第二季平頂，目標於2027年開幕。 恒基地產指，旗下The Henderson持續吸引國際頂尖企業、著名品牌和專業服務機構進駐，最新出租率已達九成，雲集各跨國公司及金融機構，包括全球另類投資公司Point72、私募資產二級市場投資公司科勒資本（Coller Capital）、私募基金公司General Atlantic等。 另一旗艦項目Central Yards第一期，將於2027年開幕，並預計於今年第二季平頂，第二期亦計劃於2032年落成。當中第一期超過七成的辦公室大樓及附屬樓面面積已獲承租，並創下中環核心商業區數十年來最大宗單一辦公室租賃紀錄。

恒基地產表示，今日是集團成立50周年的日子，將展開一連串慶祝活動。主席李家傑及李家誠表示，恒基地產深耕香港半世紀，與香港一同成長，見證並參與這個城市的蛻變。李家傑及李家誠續稱，50周年既是集團的重要里程碑，更是邁向新征途的起點。公司與香港發展一脈相承，對香港的未來充滿信心。

舉辦多項活動慶祝50週年 為慶祝50週年，恒基地產舉辦多項活動。今日於中環海濱舉行員工慶祝活動，招待約一萬名員工及親友，其後聯同非牟利機構及學校，邀請1萬名長者、青年及基層家庭參與嘉年華。

本月25日將舉行「恒基 x 博愛中環海濱慈善跑2026」，籌得善款將用於支持「博愛醫院屯門藍地長者護理及護養安老院舍項目」及「大埔火災重建及支援項目」。 另外，集團由即日起至二月，於旗下多個商場及The Henderson內的餐廳推出消費禮遇，例如於The Henderson內的Akira Back、Period及花雲用餐，香港身份證號碼同時包含「5」及「0」的顧客，可獲贈香檳或清酒。