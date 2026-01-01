陷預製菜風波西貝大規模關店 網紅企業家羅永浩：沒見企業僅被黑就倒閉

去年遭網紅企業家羅永浩指控內地連鎖餐飲西貝全部使用預製菜後，深陷風波的西貝，近日傳出大規模關閉的消息，西貝餐飲創辦人賈國龍證實消息屬實。羅永浩則在微博發文表示，沒看過一個企業沒犯別的錯誤，只因為被黑就能倒閉的。 早前，西貝餐飲創辦人賈國龍向內地傳媒證實，集團將一次性關閉全國102家門市，佔門市總數的30%，涉及約4,000名員工。賈國龍強調，西貝並否預製菜，又稱「無論按國家定義還是生活常識，西貝門店從來不是預製菜」。

羅永浩在微博發文表示，「我這輩子也沒有見過一個企業沒犯別的錯誤，僅僅是因為被黑，就能倒閉的」。羅永浩又補充，如果真擔心員工失業，一個有上萬名員工的企業家，一開始就不能胡來，「這一點，我這麼生性頑劣的人都知道，但一些跟真實世界脫節，活在自己宇宙裏的老一輩企業家不知道，所以這一切可能都是註定的」。 羅永浩又提及西貝使用預製菜一事，強調西貝的確大部分是預製菜，「甚至不能算『黑』，因為他家大部分就是預製菜！這個事實，靠撒謊、偷換概念，請黑公關都改變不了。」

西貝於去年9月至今年1月期間累計虧損超過5億元。雖然賈國龍其後公開認錯，並採用發放優惠及減價等手段，惟全國380多間門市仍無盈利。