馬斯克控告OpenAI、微軟，指兩者合作構成欺詐，索賠1340億美元。

根據外媒報道，馬斯克已正式向法院起訴OpenAI及微軟，指控兩間公司合作構成欺詐、違反信託義務、不公平商業等行為，又表示OpenAI違背過去承諾的非營利方針，轉向營利模式並已經淪為微軟的子公司，因此向雙方索賠1340億美元。OpenAI方面則回應指馬斯克「毫無根據」，認為相關訴訟屬於騷擾策略，旨在拖慢OpenAI發展步伐。 根據法庭文件顯示，馬斯克一方認為根據自己當初投入的3800萬美元種子資金，以及非財務貢獻，包括技術與商業建議等，現時可以獲得OpenAI當前5000億美元估值中的相應份額。索賠1340億美元當中，OpenAI應支付655億至1094.3億美元，而微軟則需要支付133億至250.6億美元。

事實上，ElonMusk過去同為OpenAI的創辦人之一，惟因不認同OpenAI的發展方向而於2018年退出董事會，並宣布成立另一AI初創xAI。根據OpenAI此前公開的電郵，ElonMusk曾經表示希望取得OpenAI完全控制權及多數股權，並曾建議OpenAI與Tesla合併，以戰勝Google。 是次訴訟導火線源自去年10月，OpenAI宣佈了重組計劃，確認已在轉型過程中向長期支持者微軟授予27%的股權。在控告OpenAI、微軟同時，馬斯克又於社交平台發文指，基於OpenAI違背過去承諾，因此要求其公開技術和原始碼，又或將公司名稱改成ClosedAI，自己就會取消提告。

OpenAI首席執行官SamAltman此前批評其是在「將法律系統武器化」，意圖拖慢競爭對手的發展步伐。而OpenAI首席戰略官在JasonKwon在內部信件當中則認為馬斯克的提告源於自己無法再參與OpenAI的事務，形容「吃不到的葡萄是酸的」。