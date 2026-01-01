大新鄧子健：港人儲蓄習慣難滿足退休所需 3大方向揀理財產品

香港存款保障委員會上月公布的調查顯示，港人每人每月平均儲蓄金額首次「破萬」，達10,100元，較去年升3%，再創調查以來新高。即使港儲蓄額高企，惟大新銀行總經理及零售銀行處副主管鄧子健接受訪問時表示，港人現時的儲蓄習慣仍難以完全滿足退休所需，認為可從3方面衡量並選擇適合自己的儲蓄產品，並認為在全球經濟環境不確定性下，市民對理財產品的要求都有所改變，傾向尋找一些風險比較低、有穩定回報及具靈活性的產品。
鄧子健指，高儲蓄額顯示港人不僅在儲「錢」，更在儲「安全感」。他認為，數字反映港人在個人理財上的心態的三大轉變，包括全球不確定性下優先建立「安全墊」；疫情後生活習慣趨向理性，非必要開支減少，資金更多流向儲蓄；以及港人比以前提前作退休準備，更重視財務穩健。
高流動性短期存款產品需求上升
在全球經濟環境不確定性下，鄧子健指，市民對理財產品的要求都有所改變。客戶傾向尋找一些風險比較低、有穩定回報及具靈活性的產品。部分港人更會累積「應急資金」抵禦潛在風險，所以流動性高的短期存款產品需求亦上升。
他建議，客戶可從以下三方面衡量並選擇最適合自己的方案，一為產品保障與性質：確認產品是否受存款保障計劃保障。二為流動性與條款：了解產品的鎖定期、提前提取的罰息或費用，確保與個人需求一致。三為回報與目標匹配：選擇產品前評估是否符合自己的理財目標與風險承受能力。
定期儲蓄多元理財 增退休保障
至於要增加退休保障，他亦有三大建議，包括及早開始、定期儲蓄：例如可善用零存整付儲蓄計劃，逐步累積財富；多元化理財：除一般定期儲蓄外，可配合強積金管理、年金及其他理財產品，分散風險；設定明確目標：計算退休所需金額，並定期檢視儲蓄進度。
零存整付儲蓄 可作理財起點
另外，鄧子健指觀察到年輕一代，尤其是Gen Z的儲蓄能力和理財意識亦十分突出。他指，Gen Z比較重視生活體驗，偏好數碼化管理工具和簡單易用的理財產品；投資方面喜歡港股、美股及新興產業。針對這組別客戶群，該行「夢想成真」零存整付儲蓄計劃可以當作一個理財起點，以小額、定期儲蓄方式，幫助年輕客戶養成理財習慣，並逐步累積資金實現未來目標。該行亦會定期檢視現時為全新存款客戶提供達2.8厘的最新優惠利率，提升產品吸引力。