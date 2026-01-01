大新鄧子健：港人儲蓄習慣難滿足退休所需 3大方向揀理財產品

香港存款保障委員會上月公布的調查顯示，港人每人每月平均儲蓄金額首次「破萬」，達10,100元，較去年升3%，再創調查以來新高。即使港儲蓄額高企，惟大新銀行總經理及零售銀行處副主管鄧子健接受訪問時表示，港人現時的儲蓄習慣仍難以完全滿足退休所需，認為可從3方面衡量並選擇適合自己的儲蓄產品，並認為在全球經濟環境不確定性下，市民對理財產品的要求都有所改變，傾向尋找一些風險比較低、有穩定回報及具靈活性的產品。

鄧子健指，高儲蓄額顯示港人不僅在儲「錢」，更在儲「安全感」。他認為，數字反映港人在個人理財上的心態的三大轉變，包括全球不確定性下優先建立「安全墊」；疫情後生活習慣趨向理性，非必要開支減少，資金更多流向儲蓄；以及港人比以前提前作退休準備，更重視財務穩健。