財經
出版：2026-Jan-19 10:11
更新：2026-Jan-19 16:24

恒生指數跌281點　新世界升逾16%破頂 (更新)

恒生指數低開203點，報26,641點。

恒生指數低開203點，報26,641點。

美國三大指數上周五回落。恒生指數今日（19日）低開203點，報26,641點。恒指低開後，跌幅曾一度擴大至最多311點，低見26,533點，半日跌265點，報26,579點，午後大市走勢繼續反覆向下，最終跌281點，收報26,563點，成交再縮至2256.89億元。國指跌86點，報9,134點；科指跌72點，報5,749點。

科技股普遍弱勢，騰訊（700）跌1.22%，報610元；美團（3690）跌1.55%，報98.5元；阿里巴巴（9988）跌3.49%，報160.4元；京東（9618）跌1.14%，報112.3元；百度（9888）逆市升1.24%，報147.4元；小米（1810）跌1.67%，報36.48元；快手（1024）跌2.04%，報76.75元。

攜程（9961）升0.9%，報470.4元。

滙控（005）跌1.17%，報127元。

新世界發展（017）升16.28%，報11.07元；新世界百貨（825）升29.51，報0.4元；周大福（1929）跌0.68%，報13.14元。

泡泡瑪特（9992）升1.23%，報180.8元。

金價造好，紫金礦業（2899）跌0.36%，報39.32元；紫金黃金國際（2259）升2.47%，報170.1元。

