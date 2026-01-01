恒生指數跌281點　新世界升逾16%破頂 (更新)

美國三大指數上周五回落。恒生指數今日（19日）低開203點，報26,641點。恒指低開後，跌幅曾一度擴大至最多311點，低見26,533點，半日跌265點，報26,579點，午後大市走勢繼續反覆向下，最終跌281點，收報26,563點，成交再縮至2256.89億元。國指跌86點，報9,134點；科指跌72點，報5,749點。

科技股普遍弱勢，騰訊（700）跌1.22%，報610元；美團（3690）跌1.55%，報98.5元；阿里巴巴（9988）跌3.49%，報160.4元；京東（9618）跌1.14%，報112.3元；百度（9888）逆市升1.24%，報147.4元；小米（1810）跌1.67%，報36.48元；快手（1024）跌2.04%，報76.75元。