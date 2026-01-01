股壇金手指謝清海加倉黃金 佔資產配置25% 分享「622」投資組合

有「股壇金手指」之稱的惠理集團(806)創辦人謝清海接受彭博訪問時表示，看好貴金屬前景，認為世界正進入一場大規模的「財富轉移」時期，而黃金是儲存財富的絕佳載體。 報道引述消息指，謝清海透過旗下管理個人資產、規模14億美元(約109億港元)的家族辦公室，已將約四分一資產配置黃金，較一年前佔比的15%增加10個百分點。據了解，謝清海於於2008年開始小額投資貴金屬，十年後開始大量買入實體黃金交易所交易基金(ETF)。目前累計投資收益達2.511億美元，漲幅高達167%。此外，他亦投資了黃金礦業股票、實體金條和金幣。

繼2022年俄羅斯資產因俄烏戰爭而被凍結，以及近期委內瑞拉和伊朗緊張政治局勢的加劇，謝清海認為世界正進入一場大規模的「財富轉移」時期。富裕的亞洲家庭正越來越多地將資金轉移回區內，以規避美國制裁或潛在的資產沒收風險，而黃金是正好是儲存這些財富的好方法。他又指，他的黃金儲備有存放在香港機場政府倉庫的實體黃金作擔保，對於亞洲投資者來說，購買實體黃金遠比購買紙黃金更可取。 謝清海表示，自己是一個非常有耐心的投資者，購買貴金屬但不進行交易，並將其視為自己畢生積蓄的一部分，最終整個投資規模越來越大。他亦透露自己不使用衍生性商品或結構性產品，也從不借錢投資。

謝清海建議，投資者可以構建一個「622」投資組合，即60%股票、20%債券和20%貴金屬(以黃金為主)；另外，他亦看好白銀，指白銀價格在過去一年上漲了近三倍，遠遠超過了黃金的漲幅。對於其家族辦公室的業績和持倉情況，謝清海未有透露。