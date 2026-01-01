BCT首創強積金「回水」安排 承諾基金經理表現不達標 回贈投資管理費

強積金受託人之一BCT表示，有見市場長期詬病基金經理「不論表現好壞皆收費」的不公，積極回應成員訴求，率先推出市場首創、與基金經理表現掛鈎的投資管理費回贈安排，適用於BCT旗下個別強積金計劃基金。

BCT表示，於特定投資期間，相關基金的投資回報如未達到目標回報，其投資經理將以回贈管理費的方式補償差距，令回報達至目標回報，或盡量接近目標回報。考慮到不能要求基金經理「貼錢打工」，因此回贈也有封頂，回贈不會超過投資經理管理費。