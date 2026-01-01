BCT首創強積金「回水」安排 承諾基金經理表現不達標 回贈投資管理費

強積金受託人之一BCT表示，有見市場長期詬病基金經理「不論表現好壞皆收費」的不公，積極回應成員訴求，率先推出市場首創、與基金經理表現掛鈎的投資管理費回贈安排，適用於BCT旗下個別強積金計劃基金。
BCT表示，於特定投資期間，相關基金的投資回報如未達到目標回報，其投資經理將以回贈管理費的方式補償差距，令回報達至目標回報，或盡量接近目標回報。考慮到不能要求基金經理「貼錢打工」，因此回贈也有封頂，回贈不會超過投資經理管理費。
根據BCT網頁資料顯示，泰康資產管理(香港)旗下有限公司 BCT亞洲收益退休基金，特定投資期為4月1日至2027年3月31日；相關基金在特定投資期的目標回報，並設定為年率3%，此年率不會在特定投資期期間改變。
重要注意事項：
1
如計劃成員符合以下所有條件，將有機會獲得本安排下的一次性基金單位回贈：
在2025年8月1日至2026年3月31日(包括首尾兩天)期間成功由其他計劃完成累算權益轉移至本計劃。
於特定投資期開始前的最後一個交易日(即2026年3月31日)在其投資組合中持有相關基金。
在特定投資期內從未提取或轉出任何相關基金單位。
在特定投資期內相關基金單位數目沒有減少。
2
即使在特定投資期內持有的相關基金單位數量有所增加，BCT在計算上述每月月底的資產淨值以計算回贈金額時，只會使用截至2026年3月31日（即特定投資期開始前的最後一個交易日）該本計劃成員持有的相關基金的基金單位數量。此一次性基金單位回贈將於結算日或之前，以額外基金單位的形式存入該成員的相應成員帳戶並投資於相關基金。
3
安排並非向投資於相關基金的本計劃成員提供保證回報，亦不是示意相關基金的潛在回報比本計劃下其他成份基金的潛在回報為高。
4
有關目前成員服務費用、受託人及保管人費用、投資管理費及積金易平台費用的明細，請參閱本計劃的強積金計劃說明書。