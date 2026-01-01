亞洲金融論壇下周初舉行 許正宇：將公布國際黃金交易中心建設最新措施

第19屆亞洲金融論壇將於1月26及27日在會展舉行。財經事務及庫務局局長許正宇出席亞洲金融論壇記者會時致辭表示，去年資金持續流入香港資產市場，恒生指數全年上升約三成，每日平均成交額約2,500億元；資產及財富管理業務方面，當局截至去年九月超前完成2025年年底的政策目標，吸納超過200間家族辦公室在港設立或擴展業務；香港在最新的全球金融中心指數中亦繼續蟬聯全球第三，亞洲第一，領先地位繼續得到國際社會和投資者肯定。

今年，當局將繼續全面提升香港國際金融中心的功能和內涵，包括提升股市競爭力、加強香港作為離岸人民幣業務樞紐的角色、加速發展固定收益及貨幣市場、綠色金融、金融科技，以至開拓包括大宗商品貿易和國際黃金交易等新機遇，務求擴闊香港的金融價值鏈。