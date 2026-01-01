專家︰本港創科必須要有大財團牽頭 香港如何借「十五五」規劃實現經濟躍升？

在中國邁進「十五五」規劃之際，香江集思會近日舉辦經濟論壇，邀請多位重量級專家分享對中國最新五年規劃的看法，以及探討香港如何融入國家發展大局。專家強調，香港需借鑒國家規劃的願景，發揮自身優勢，促進高質量經濟增長，特別於近年重點──推動創新科技上，結合政府與商界的力量。 論壇聚焦香港經濟疲弱的挑戰、創新科技發展、人工智能（AI）前景及政府與商界角色分工。香港中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所名譽高級研究員謝國樑指，香港人均GDP仍有巨大提升空間，比較盧森堡、愛爾蘭及新加坡等經濟體，認為若本港充分發揮金融、貿易、物流及創科四大功能，人均GDP可提升至8萬美元。

一國兩制研究中心研究總監方舟提出，金融業佔香港GDP達25%，卻僅提供7%就業機會，因此需發展新產業解決結構性問題，如北部都會區的「南金融、北創科」布局。不過，他指出，對比深圳對科創R&D（研究及開發）的開支高達95%由私人企業承擔，目前香港的研發投資仍過於依賴政府。 謝國樑亦強調，目前本港的營商環境仍側重於金融業發展，倘香港要在創新科技取得成功，必須要由大財團牽頭。即使港府積極投資，若無私人領域資金跟進，「等於將錢掉進鹹水海。」

香港經濟潛力未盡 需借國家規劃提振增長 中原集團主席施永青則指出，香港在經濟發展方面應讓商界主導，並配合國家需要，而中國作為全球最大經濟體之一，香港應主動把握與其做生意的機會。 方舟直言，香港體制之下難以直接複製國家五年規劃模式，「政府不會自己寫」， 相信若需制定也多外包給顧問公司，實行更難。又舉例，香港金融中心如IPO及滬港通，均靠國家政策支持，非單純市場功勞。 施認為，香港勞工政策保守，不敢大量輸入外勞，或導致本地人困於低增值工作。嶺南大學潘蘇通滬港經濟政策研究所所長何濼生補充，本港可效法新加坡設「符合條件的薪資」機制，保障本地收入同時推動產業升級。

討論亦觸及房地產，施永青指出，若只靠地產，國家難以強大，但房地產雖非經濟寄託，但有作為財富儲存工具優點，中國人亦喜歡持有地產，政策上應配合，利用人們願意在土地投資的心態，但需嚴控增量，避免過度開發。 中國 AI 前景樂觀 突破「卡脖子」瓶頸 論壇從經濟學角度分析中國投資模式，方舟反駁西方經濟學家對中國「邊際回報下降」的看法，因中國不是在固定生產函數上增加投資，而是通過集中及整合全國性資源達到技術突破，實現收益遞增。他讚揚中國集中資源於關鍵領域，如電力供應及儲能系統，對AI發展特別有利。

香港中文大學工程學院副院長黃錦輝專注研究AI發展，他認同何濼生所言，中國有全世界最完整的產業鏈，電網及儲能能力。黃指，能源及水資源是AI發展關鍵，過去中國曾因被「卡脖子」 遇上 瓶頸，但去年DeepSeek的出現，證明通過「分治法」用小規模機器分散任務，有效降低對算力效能的要求，令中國AI技術得以突破。而中國亦一直推進新能源方面的研究，對其前景樂觀。 五年規劃非純指令 助力科技突破 何濼生相信，中國五年規劃非詳細指令，而是提供願景及資源導向。方舟補充，「十五五」規劃主要是給大家訊息：資源投放在哪些領域，令大家根據國家規劃投資。

剖析中港經濟前景：香港政府無能力搞「五年規劃」？創科要成功必需靠大財團？