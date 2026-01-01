巴菲特稱：現金非優質資產 認為投資只要遵循規則 幾乎不會虧損

值得一提的是，巴郡近三年來累計淨賣出高達1,840億美元的股票，截至去年第三季度，巴郡現金與等同現金資產(如短期美債)已達約3,817億美元之巨量，反映巴菲特認為市場欠缺具吸引力的投資機會。

「股神」巴菲特年初正式退休，CNBC播出其於去年錄製的訪談節目，訪問中「股神」巴菲特直言，雖然現金像「氧氣」一樣人人需要，不過其並不是一種好資產，自己對巴郡帳上堆積如山的現金並不感到滿意。他表示，只要合理價錢的好業務，自己並不介意立即拿出1,000億美元進行投資。

談及投資心得，巴菲特表示，自己無法預測股市走向，不過認為投資是一場「有趣的遊戲」，，只要遵循規則，就幾乎不會虧損，被問到如何尋找優秀企業時，他表示評估企業價值毋須天才，更毋須什麼希臘符號或複雜模型。

談及巴郡未來，巴菲特認為公司整體方向將以擴張為主，而未來50年或100年後，巴郡旗下部分公司可能無法生存，但也會有更多企業茁壯成長。無論國家走向何方，巴郡都能憑藉資本隨之而動。

訪問中巴菲特又提到，企業董事是「世界上最好的工作」，一年能賺入25萬、30萬，甚至50萬美元的薪水，而且工作輕鬆愉快。通常公司會提供交通工具，還有專車隨時接送，每個人都對自己很有禮貌，直言「誰會不喜歡這份工作？」