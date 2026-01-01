熱門搜尋:
渣打馬拉松2026 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 農曆新年2026 新店關注組 保暖 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
財經
出版：2026-Jan-19 18:55
更新：2026-Jan-19 18:55

巴菲特稱：現金非優質資產 認為投資只要遵循規則 幾乎不會虧損

分享：
2025 11 01T132900Z 1130720892 RC26J7AXVEAQ RTRMADP 3 BERKSHIRE RESULTS (1) 0

巴菲特於退休前錄製的訪談節目中表示，現金非優質資產，認為投資只要遵循規則，幾乎不會虧損。

adblk4

「股神」巴菲特年初正式退休，CNBC播出其於去年錄製的訪談節目，訪問中「股神」巴菲特直言，雖然現金像「氧氣」一樣人人需要，不過其並不是一種好資產，自己對巴郡帳上堆積如山的現金並不感到滿意。他表示，只要合理價錢的好業務，自己並不介意立即拿出1,000億美元進行投資。

值得一提的是，巴郡近三年來累計淨賣出高達1,840億美元的股票，截至去年第三季度，巴郡現金與等同現金資產(如短期美債)已達約3,817億美元之巨量，反映巴菲特認為市場欠缺具吸引力的投資機會。

adblk5

談及投資心得，巴菲特表示，自己無法預測股市走向，不過認為投資是一場「有趣的遊戲」，，只要遵循規則，就幾乎不會虧損，被問到如何尋找優秀企業時，他表示評估企業價值毋須天才，更毋須什麼希臘符號或複雜模型。

談及巴郡未來，巴菲特認為公司整體方向將以擴張為主，而未來50年或100年後，巴郡旗下部分公司可能無法生存，但也會有更多企業茁壯成長。無論國家走向何方，巴郡都能憑藉資本隨之而動。

訪問中巴菲特又提到，企業董事是「世界上最好的工作」，一年能賺入25萬、30萬，甚至50萬美元的薪水，而且工作輕鬆愉快。通常公司會提供交通工具，還有專車隨時接送，每個人都對自己很有禮貌，直言「誰會不喜歡這份工作？」

adblk6

ADVERTISEMENT

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務