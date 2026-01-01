啟勝旗下天晉II推動綠色生活 天台太陽能板一年生產四萬度電

啟勝管理服務有限公司旗下管理的天晉II於「香港環境卓越大獎2024」榮膺「物業管理(住宅)」金獎殊榮，為啟勝自獎項於2008年設立以來累計獲得的第19個金獎，乃全港唯一有此佳績的物業管理公司。

據了解，天晉II團隊早已成立環保小組，制定多項計劃以推動綠色生活，並定期檢討屋苑的可持續發展進程。2024年屋苑的所有環保目標超額完成。其中，為推動可再生能源的應用，屋苑自2023年便於各座天台安裝共76塊太陽能板，成功於2024年底錄得生產了約四萬度電的發電量，相當於足以供應140個三人家庭一個月的用電需求，充分展現屋苑在能源轉型上所取得的成果。