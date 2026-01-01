啟勝旗下天晉II推動綠色生活 天台太陽能板一年生產四萬度電

啟勝管理服務有限公司旗下管理的天晉II於「香港環境卓越大獎2024」榮膺「物業管理(住宅)」金獎殊榮，為啟勝自獎項於2008年設立以來累計獲得的第19個金獎，乃全港唯一有此佳績的物業管理公司。
據了解，天晉II團隊早已成立環保小組，制定多項計劃以推動綠色生活，並定期檢討屋苑的可持續發展進程。2024年屋苑的所有環保目標超額完成。其中，為推動可再生能源的應用，屋苑自2023年便於各座天台安裝共76塊太陽能板，成功於2024年底錄得生產了約四萬度電的發電量，相當於足以供應140個三人家庭一個月的用電需求，充分展現屋苑在能源轉型上所取得的成果。
此外，為鼓勵住戶踴躍參與廢物回收，天晉II團隊更將屋苑回收種類由原有的33項增至36項，及將回收點增至104個，便利居民日常投放。同時，團隊更與多個合作夥伴攜手舉辦多元化環保活動，包括環保工作坊及親子園藝工作坊等，累計吸引超過800名住戶參與，藉此提升住戶的環保意識，更成功凝聚社區力量。
啟勝副董事總經理朱啟明表示，啟勝自獎項於2008年設立以來累計獲得的第19個金獎，乃全港唯一有此佳績的物業管理公司。一方面肯定了公司多年來在社區推動節能減廢、提倡低碳生活的方向正確，另一方面亦說明只要物業管理公司與住戶齊心合作，就能在舒適宜居與環保減碳之間取得良好平衡。