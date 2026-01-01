PAObank：港口社區系統助精準信貸審批 簡化中小企融資

運輸及物流局推出的「港口社區系統」早前正式投入服務，能實時追蹤海陸空貨物的貨物供應鏈。本地數字銀行PAObank成為引入「港口社區系統」數據的銀行，並作為試點案例協助探索「系統數據替代傳統貨運證明文件」的潛力，更獲邀出席「港口社區系統」啟用儀式，分享貨運物流數據如何推動貿易融資數碼化，加快行業升級。

PAObank副行政總裁及首席風險官黃欣保表示，PAObank作為平安集團在港的綜合金融平台之一，擁有科技賦能金融的願景，早年已率先運用替代數據簡化中小企融資，為業界建立標準。由於傳統港口資訊較為分散，銀行缺乏整合貿易數據，難以及時且準確地評估企業營運狀況及信貸風險，影響融資效率。「港口社區系統」提供統一、可靠及完整的物流數據，有助進一步打通業界數據壁壘，讓銀行擁有實時數據作參考，快速準確地評估中小企的業務狀況，從而進行更精準的信貸審批，滿足中小企對資金的需求，助他們緊握商機。