大戶加入搶貨！ 金銀未升夠 謝清海增持 稱只買不賣

貴金屬價格飛天，除了各國央行，長線大戶亦加入囤貨。《彭博》報道指，有「股壇金手指」稱號的惠理集團(806)創辦人謝清海旗下家族辦公室管理的資產中，有四分一持倉為以黃金為主的貴金屬，較1年前的15%比例明顯上升。謝清海則指，視貴金屬為「終生積蓄的一部分」(part of my lifetime saving)，只會買不會賣。
報道引述消息指，謝清海的家族辦公室管理資產規模達14億美元(約109.2億港元)，而其貴金屬投資始於2008年的小額押注，10年後再透過實物黃金ETF大手增持，並指相關投資的總回報達2.511億美元或167%。另外，謝清海亦有投資金礦股、實物金條及金幣，惟不使用衍生工具或結構性產品投資，亦從不借孖展。
倡投資組合持20%黃金
現年71歲的謝清海形容自己是一個非常有耐性的投資者，買入貴金屬後不再交易，令整個持倉愈滾愈大，並指近年地緣政治如委內瑞拉、烏克蘭戰爭及台海緊張局勢，正支持黃金及白銀的升浪。謝清海並建議，投資者可以60%股票、20%債券及20%以黃金為主的貴金屬，組成投資組合。據指，惠理集團2010年推出的惠理黃金ETF，謝清海為基金最大持有人，持倉價值達13億元，而相關ETF追蹤的實物金條存倉於香港國際機場貴金屬儲存庫。
報道又指，Cavendish Investment等亞洲家族辦公室亦正繞過中間人，直接交易實物黃金，並佔投資組合的一大比例。
金銀價續創歷史新高
金價及白銀價繼續創歷史新高，現貨金價曾高見每安士4,690美元，白銀現貨則一度升越每安士94美元。本港999飾金賣出價昨每両報逾5.2萬元，買入價約每両4.17萬元。滙豐早前估計，國際金價上半年或可高見每安士5,000美元。