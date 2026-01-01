大戶加入搶貨！ 金銀未升夠 謝清海增持 稱只買不賣

貴金屬價格飛天，除了各國央行，長線大戶亦加入囤貨。《彭博》報道指，有「股壇金手指」稱號的惠理集團(806)創辦人謝清海旗下家族辦公室管理的資產中，有四分一持倉為以黃金為主的貴金屬，較1年前的15%比例明顯上升。謝清海則指，視貴金屬為「終生積蓄的一部分」(part of my lifetime saving)，只會買不會賣。

報道引述消息指，謝清海的家族辦公室管理資產規模達14億美元(約109.2億港元)，而其貴金屬投資始於2008年的小額押注，10年後再透過實物黃金ETF大手增持，並指相關投資的總回報達2.511億美元或167%。另外，謝清海亦有投資金礦股、實物金條及金幣，惟不使用衍生工具或結構性產品投資，亦從不借孖展。