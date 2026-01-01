恒生指數跌76點　泡泡瑪特逆市升逾9% (更新)

美股休市。港股連跌3日後，今早（20日）持續偏軟，恒生指數低開19點，報26,544點。恒指低開後，早段曾升74點後，一度轉跌200點，低見26,363點，隨後跌幅收窄，恒指走勢反覆，半日跌11點，報26,552點，大市午後回穩，曾一度升74點，高見26,638點，惟升幅不斷收窄甚至再度轉跌，恒指走勢反覆向下，最終跌76點，收報26,487點，成交2377.66億元。國指跌39點，報9,094點；科指跌66點，報5,683點。

科技股個別發展，騰訊（700）跌1.48%，報601元；美團（3690）跌1.17%，報97.35元；阿里巴巴（9988）跌0.44%，報159.7元；京東（9618）升0.09%，報112.4元；百度（9888）升0.95%，報148.8元；小米（1810）跌2.74%，報35.48元；快手（1024）跌0.91%，報76.05元。