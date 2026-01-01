恒地成為首個本地發展商獲World’s Best Property大獎

恒基地產表示，位於中環的商業項目The Henderson在今日英國倫敦舉行的「國際房地產大獎」（International Property Awards）中，The Henderson成功擊敗全球對手榮獲三項殊榮，包括國際級別大獎「World’s Best Property（世界最佳物業）」、「Best International Commercial High Rise Development（最佳國際商業高層發展）」，以及「Best Commercial High Rise Development Asia Pacific（最佳商業高層發展—亞太區）」。

The Henderson是「國際房地產大獎」創立至今，唯一一個獲頒發「World’s Best Property」大奬的香港項目，而恒基地產亦是首個本地發展商獲得此殊榮。

「國際房地產大獎」為全球地產界的重要奬項之一，於1993年創立，旨在表揚全球在建築設計、地產開發、室內設計、行銷等領域有卓越表現的頂尖企業與項目，評選涵蓋設計、品質、服務、創新和永續性等範疇。今屆共有3,000 個來自全球五個區域，包括歐洲、亞太地區、中東、美洲和非洲的項目爭奪殊榮。