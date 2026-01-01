投資「恐怖」漫畫《FX戰士久留美》宣布動畫化 年內開播｜財經熱話

講述大學生投資的漫畫作品《FX戰士久留美》（FX戦士くるみちゃん），官方於19日宣布動畫化，預計於2026年內播出。
本作講述大學生「福賀久留美」為賺回亡母因雷曼兄弟事件而賠光的2,000萬日圓（約100萬港元），而踏入高風險高報酬的 FX（外匯交易）世界。
本作釋出兩種版本的宣傳圖，一種是女主角久留美看起來十分精神的「通常版」，另一版卻是雙目無神、「炒燶股」的「強制平倉版」。從宣傳圖中，就讓人了解為何本作被網民稱為「恐怖」漫畫。
當中FX為Foreign Exchange的縮寫，即外匯交易。本作女主角久留美正是透過外匯孖展（FX Margin）來投資獲利。「孖展」即是支付小部分保證金（Margin） 作擔保，令投資者也可利用較小的資金，藉著槓桿效應擴大投資額，有可能帶來極高回報，即俗稱的「刀仔鋸大樹」，但孖展是一種高風險高報酬的投資行為。
耐人尋味的是，《FX戰士久留美》作者でむにゃん在現實世界中也是輸多贏少的「散戶」投資者，作者在2022年曾表示，在過去14年，因投資累計虧掉超過1,400萬日圓（約70萬港元）。
現実を知るための悲しい計算が終わりました。— でむにゃん@くるみちゃんアニメ化決定！ (@demk0814) December 6, 2022
投資歴14年、株FX仮想通貨CFD…色々触ってきましたがこれがトータルの確定損益になります。(一部概算あり)
毎年平均100万円ずつ負けてる計算。同等の貯金も出来てたはずですが気にしておりません。
培った経験を武器に取り返せばいいだけなのです。 pic.twitter.com/0ytUGctnUd
📈ティザービジュアル2種公開📈— TVアニメ「FX戦士くるみちゃん」 (@fxkurumi_info) January 19, 2026
TVアニメ
「FX戦士くるみちゃん」
ティザービジュアルを公開！
FXを楽しんでいる様子を描いた【通常版】と
多額の損失を出し絶望的な様子を描いた
【強制ロスカット版】の2種類を公開！
▼ティザーPVhttps://t.co/4bDBh6IBmc#FX戦士くるみちゃん pic.twitter.com/q977NLoTuX