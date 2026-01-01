投資「恐怖」漫畫《FX戰士久留美》宣布動畫化 年內開播｜財經熱話

本作釋出兩種版本的宣傳圖，一種是女主角久留美看起來十分精神的「通常版」，另一版卻是雙目無神、「炒燶股」的「強制平倉版」。從宣傳圖中，就讓人了解為何本作被網民稱為「恐怖」漫畫。

本作講述大學生「福賀久留美」為賺回亡母因雷曼兄弟事件而賠光的2,000萬日圓（約100萬港元），而踏入高風險高報酬的 FX（外匯交易）世界。

當中FX為Foreign Exchange的縮寫，即外匯交易。本作女主角久留美正是透過外匯孖展（FX Margin）來投資獲利。「孖展」即是支付小部分保證金（Margin） 作擔保，令投資者也可利用較小的資金，藉著槓桿效應擴大投資額，有可能帶來極高回報，即俗稱的「刀仔鋸大樹」，但孖展是一種高風險高報酬的投資行為。

耐人尋味的是，《FX戰士久留美》作者でむにゃん在現實世界中也是輸多贏少的「散戶」投資者，作者在2022年曾表示，在過去14年，因投資累計虧掉超過1,400萬日圓（約70萬港元）。