接連挑戰新高！ 高層料滙控市值可再升四成

港股連跌4個交易日，惟滙豐控股(005)強勢未減，昨一度高見130元，再挑戰計入除淨因素後的新高水平。滙控企業及機構銀行主管Michael Roberts訪受外電訪問時表示，滙控值得更高的估值，要由目前約2,000億英鎊市值，升至3,000億英鎊(約3.15萬億港元)絕對可行(certainly within reach)。以滙控目前市值2.2萬億元計，升至3,000億英鎊，即潛在升幅達43%。 滙控昨收報128.4元，升1.4元或1.1%，距離歷史高位130.3元只相差1.5%，成交額17.3億元。累計本月滙控進帳4.9%，連升3個月累漲19%。 「3千億英鎊市值絕對可行」

Michael Roberts於達沃斯世界經濟論壇接受《彭博》訪問時，將滙控股價創新高歸功重組，而目前重組已大致完成，解決滙控以往過度多元化，以致決策遲緩的長期痛點，而按集團預期可因而產生的利潤，認為值得更高估值。 對於重組下的員工士氣問題，他指和多年共事同事道別的確很艱難，但滙控刻意的速迅行動，亦有助消除不確定性，而目前員工士氣已反彈。他又指，滙控的學徒文化(apprenticeship culture)是要確保年輕人才注入，維持創新活力。 對於人工智能發展，Michael Roberts已集團已廣泛應用演算法交易(Algorithmic trading)，並不排除不久將來會出現代理人對代理人(agents to agents)的自主交易。但他認為，AI只會令工作更有效率，惟工作方法不變，不會導致大規模裁員。

東方匯理降中國股票評級 大市方面，恒生指數昨收報26,487點，跌76點或0.3%，連跌4日累失512點或1.9%，主板成交額2,378億元。東方匯理在1月全球投資觀點報告中認為，中國市場情緒惡化且估值偏高，因而將中國市場評級調降至「中性」；至於包括美國、英國和歐盟在內的整體股市，則依然保持樂觀。