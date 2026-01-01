恒生指數升97點　紫金系造好 百度快手升逾3% (更新)

歐美局勢緊張，美股復市後急跌。港股連跌4日後，今早（20日）繼續偏軟，恒生指數低開90點，報26,397點。恒指早段一度轉升最多79點，曾高見26,567點，其後升幅不斷收窄，並轉跌，半日跌39點，報26,447點，午後恒指走勢反覆，尾市拉升，升幅曾擴大至逾200點，高見26,692點，最終升97點，收報26,585點，成交2,504.51億元。國指升28點，報9,122點；科指升62點，報5,746點。

科技股個別發展，騰訊（700）升0.25%，報602.5元；美團（3690）跌0.05%，報97.3元；阿里巴巴（9988）升2.19%，報163.2元；京東（9618）升0.36%，報112.8元；百度（9888）升3.29%，報153.7元；小米（1810）跌0.17%，報35.42元；快手（1024）升3.62%，報78.8元。