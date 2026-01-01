MPF｜GUM：強積金1月人均賺8395元

GUM指，股票基金的升勢全面，但明顯由亞洲市場領跑，歐美市場相對落後，最佳分別是大中華股票基金、亞洲股票基金及香港股票基金，分別升6%、5.7%及5.3%，反映市場資金明顯流向區內增長動能較強，以及估值較吸引的市場。另外，歐洲股票基金升 2.8%，環球股票基金升 2.4%，美國股票基金升1.4%。

強積金顧問公司GUM表示，今年初獲得不錯的開局成果，股票氣氛良好，截至1月16日的1月強積金回報2.6%，每人平均賺8,395元。

至於俗稱「懶人基金」的「預設投資策略」（DIS），GUM指其維持一貫的穩健走勢，旗下的核心累積基金錄得 1.6% 回報，受惠於其較高的股票比重；而 65 歲後基金則上升 0.6%，反映其較保守的資產組合於升市中表現較為穩健。

混合資產基金方面，GUM表示，在1月全線向上，升幅與股票比重呈正比，當中股票佔比最高的混合資產基金（80%至100%股票）錄得 3.8% 升幅，是混合資產類別中表現最亮眼的。

GUM提及，表現較差為港元債券基金及環球債券基金，分別下跌0.2%及0.1%，主要受全球債息波動及息口預期調整影響。