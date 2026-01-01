熱門搜尋:
財經
出版：2026-Jan-21 16:02
更新：2026-Jan-21 16:02

馬斯克轟ChatGPT誘導自殺 Altman反擊批自動駕駛危險

馬斯克與阿特曼（Sam Altman）的衝突升級，兩人在社交媒體上對鬧。(資料圖片/路透社)

Tesla行政總裁馬斯克早前向法院起訴OpenAI及微軟，指控兩間公司合作構成欺詐、違反信託義務、不公平商業等行為，要求索賠1340億美元。馬斯克與OpenAI創辦人阿特曼（Sam Altman）的衝突升級，兩人在社交媒體上對鬧，其中馬斯克表示，不要讓你的親人使用ChatGPT，因其誘導人自殺；Altman則反擊自動駕駛危險。

ChatGPT與9宗死亡事件有關

馬斯克回應社交媒體一篇關於OpenAI旗下ChatGPT的帖文表示，「不要讓你的親人使用ChatGPT」。該帖文提及，ChatGPT與9宗死亡事件有關，當中5宗據稱是由於使用ChatGPT導致自殺身亡，受害者包括青少年。

阿特曼在社交媒體上表示，承認營運OpenAI挑戰巨大，並抱怨「有時你們抱怨ChatGPT限制太多，但遇到類似情況又説它太寬鬆」。他強調，會繼續盡力做好，亦深感責任重大，必須做到最好。

阿特曼：逾50人死於與自駕相關事故

阿特曼同時很快作出反擊，批評Tesla的自動駕駛技術不安全。他提及，有超過50人死於自動駕駛，自己只坐過一次配備自動駕駛功能的車，但當時第一個反應就是Tesla自動駕駛功能並不安全。另外，阿特曼表示，「我已經不說有關Grok的一些決策」。

