馬斯克轟ChatGPT誘導自殺 Altman反擊批自動駕駛危險

Tesla行政總裁馬斯克早前向法院起訴OpenAI及微軟，指控兩間公司合作構成欺詐、違反信託義務、不公平商業等行為，要求索賠1340億美元。馬斯克與OpenAI創辦人阿特曼（Sam Altman）的衝突升級，兩人在社交媒體上對鬧，其中馬斯克表示，不要讓你的親人使用ChatGPT，因其誘導人自殺；Altman則反擊自動駕駛危險。
ChatGPT與9宗死亡事件有關
馬斯克回應社交媒體一篇關於OpenAI旗下ChatGPT的帖文表示，「不要讓你的親人使用ChatGPT」。該帖文提及，ChatGPT與9宗死亡事件有關，當中5宗據稱是由於使用ChatGPT導致自殺身亡，受害者包括青少年。
阿特曼在社交媒體上表示，承認營運OpenAI挑戰巨大，並抱怨「有時你們抱怨ChatGPT限制太多，但遇到類似情況又説它太寬鬆」。他強調，會繼續盡力做好，亦深感責任重大，必須做到最好。
阿特曼：逾50人死於與自駕相關事故
阿特曼同時很快作出反擊，批評Tesla的自動駕駛技術不安全。他提及，有超過50人死於自動駕駛，自己只坐過一次配備自動駕駛功能的車，但當時第一個反應就是Tesla自動駕駛功能並不安全。另外，阿特曼表示，「我已經不說有關Grok的一些決策」。
Sometimes you complain about ChatGPT being too restrictive, and then in cases like this you claim it's too relaxed. Almost a billion people use it and some of them may be in very fragile mental states. We will continue to do our best to get this right and we feel huge… https://t.co/U6r03nsHzg— Sam Altman (@sama) January 20, 2026
Don’t let your loved ones use ChatGPT https://t.co/730gz9XTJ2— Elon Musk (@elonmusk) January 20, 2026